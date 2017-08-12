الأعرجي يبحث في طهران تنظيم مراسم زيارة الأربعينية

النزاهة تدعو الخارجية إلى التحرز

على النصراوي

بغداد – محمد الصالحي

دعت هيئة النزاهة وزارة الخارجية لمفاتحة ايران للتحرز على محافظ البصرة المستقيل ماجد النصرواي لوجود تحقيقات لم تنته بعد.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (النصراوي خرج بعد الانتهاء من مؤتمره الصحفي قبل وصول قرار منع السفر من قبل الهيئة)، واضاف ان (منع السفر ليس من واجب الهيئة بل كان إجراءً احترازياً وتصدياً للمسؤولية لوجود تحقيقات لم تنته بعد حيث اتخذ قرار المنع بعد التأكد من استقالة النصراوي)، مبينا ان (القضاء المتخصص بالنظر في تلك القضية لم يصدر أمرا بالقبض على النصراوي)، ودعا البيان الوزارة إلى (مفاتحة ايران للتحرز على النصراوي لعدم اكمال التحقيقات بشأنه). وكان النصراوي قد اكد انه اضطر إلى مغادرة العراق بسبب تعرضه لـتهديد بعد إعلان استقالته، مشيرا إلى تعرض موظفين متهمين بالفساد في ديوان المحافظة إلى التعذيب.فيما اعلن النائب الأول للمحافظ محمد التميمي عن ممارسة عمله كمحافظ لحين انتخاب محافظ جديد . وشدد التميمي في تصريح امس على ( إدارة شؤون المحافظة لحين انتخاب محافظ جديد ، ولن نسمح بتعطيل المصالح العامة أو أن تعم الفوضى في دوائر الدولة ولاسيما التي نقلت إليها الصلاحيات)، مؤكدا (السعي لاسترجاع حقوق المحافظة من أموال البترودولار بالتنسيق مع أعضاء المجلس والنواب عن المحافظة بغية إكمال المشاريع المتوقفة المتعلقة بالبنى التحتية والكهرباء والمدارس بالإضافة إلى مشروع علاج المرضى خارج العراق ودفع رواتب المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع ديوان المحافظة وكذلك رواتب العقود والإجراء اليوميين فضلا عن دفع مستحقات شركة التنظيف). واكدت اللجنة القانونية في مجلس المحافظة حسم منصب المحافظ واختيار شخصية جديدة خلال 15 يوما. وقال رئيس اللجنة احمد عبد الحسين في تصريح امس إن (المجلس ووفقاً لقانون 21 ملزم كاستحقاق قانوني ان يملأ فراغ منصب المحافظ ويحسم المنصب ضمن مدة 15 يوما)، لافتا الى ان (التميمي تقع عليه مهام المحافظ وادارة شؤون المحافظة)، وعن حكم الاستقالة وقبولها اكد عبد الحسين ان (وصول الاستقالة التحريرية للمحافظ او أي رئيس وحدة ادارية الى المجلس الذي انتخبه، فانه يعد مستقيلاً بشكل رسمي ومن تاريخ تسليمها بحسب المادة 37 وبالفقرتين 1 و 2 ولايحتاج عقد جلسة للتصويت عليها)، وتابع ان (استقالة النصراوي وصلت الى نائب رئيس المجلس وليد كيطان وهو مستقيل بشكل رسمي). وأعلن تيار الحكمة الوطني في المحافظةعن فتح الباب أمام الكفاءات والكتل السياسية بما فيها المجلس الأعلى الإسلامي لترشيح شخصية لشغل منصب المحافظ خلفاً للمستقيل النصراوي. وقال أمين عام التيار في المحافظة جواد البزوني في تصريح امس ان (التيار اشترط ان تكون الشخصية المرشحة تكنوقراط ومستقلة وقادرة على معالجة المشكلات التي حدثت في المحافظة) . من جهتها تعتزم كتلة الاحرار النيابية اختيار شخصية تكنوقراط قالت انها تتمتع بالنزاهة والكفاءة لقيادة المحافظة وحمايتها من الفاسدين.وقال النائب عن الكتلة مازن المازني في بيان امس ان (الكتلة تسعى باتجاه اختيار شخصية تكنوقراط تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرار وتنهض بالواقع الخدمي لشغل منصب المحافظ)، مبينا ان (المحافظة وبما تتمتع بها من مكانة اقتصادية وتأريخية وموقع جغرافي حيوي فهي بحاجة للمحافظة عليها من الفاسدين والعابثين)، مشيرا الى ان (الاصلاح الحقيقي يكون من خلال اختيار الاصلح ومن ثم سنكون داعمين لتوجهات راعي الاصلاح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وسنقوم بحراك سياسي نوضح فيه راينا الداعم والمساند للاصلاح). الى ذلك يبحث وزير الداخلية، قاسم الأعرجي ، في العاصمة الإيرانية طهران مع المسؤولين الإيرانيين اجراءات تنظيم مراسم زيارة الأربعين. وقالت وكالة تسنيم الايرانية للأنباء أن الأعرجي سيلتقي نظيره الإيراني رحماني فضلي لإجراء مباحثات ثنائية. وستتناول المباحثات بين المسؤولين ما يتعلّق بالمسائل المرتبطة بمراسم الأربعين الحسيني والتنسيق بين الدولتين من أجل إقامة أفضل للمراسم، كما ستتناول المباحثات الثنائية تسهيل عملية زيارة الزوار الإيرانيين الى العراق خلال أيام الأربعين.وكان امين اللجنة المركزية لمراسم الاربعين الحسيني مجيد آقابابائي قد أعلن بالأمس أن وزيري الداخلية الايراني والعراقي سيوقعان خلال الاسبوع المقبل مذكرة تفاهم لإقامة مراسم الاربعين الحسيني.وقال المتحدث باسم الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب صلاح الدين العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القبض على زوجة احد قيادات داعش الإرهابية وهي أذربيجانية الجنسية). مبينا أن (العملية نفذت بعد جهد استخباري لمتابعه العصابات الإجرامية وكل من يرتبط بها).وأوضح أن (المعتقلة تحمل هوية عراقية مزورة ومن خلال التحقيق تبين أنها زوجة مسؤول العقارات لدى داعش الإرهابي). مؤكدا (التحفظ عليها وتوصل التحقيق معها لنتائج مهمة).