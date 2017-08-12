علاوي يدعو الإقليم لإبعاد خيار الإنفصال والبارزاني يطالب واشنطن بضمانات

الكردستاني لـ (الزمان): وفد كردي رفيع المستوى في بغداد غداً الإثنين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يبدأ وفد كردي رفيع المستوى زيارة الى بغداد يوم غد الاثنين لبحث موضوع الإستفتاء الذي يعتزم اقليم كردستان اجراءه بشأن الاستقلال ، بهدف اقناع الحكومة الاتحادية باجرائه والاتفاق معها بشأنه، وفيما طالب رئيس الاقليم مسعود البارزاني واشنطن بضمانات وبدائل مقابل طلبها تأجيل الاستفتاء، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ومستشار رئيس الاقليم، هوشيار زيباري إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر في 25 أيلول المقبل على الرغم من الطلب الأمريكي. وقال عضو التحالف الكردستاني اسلام حسين لـ(الزمان) امس فيما كان المجلس الأعلى للاستفتاء في الاقليم يجري اجتماعا مهمًا في أربيل امس ان (اجتماع أعضاء وقادة التحالف بالبارزاني يهدف لبحث آلية الاستفتاء وتبادل الافكار وصولاً الى رؤى وتوجهات مشتركة يتم تبليغها الى الجهات المعنية والمفوضية العليا للانتخابات). واكد ان (المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفد رفيع المستوى سيزور بغداد غدا الاثنين لبحث موضوع الاستفتاء واقناع الحكومة به). ومن المقرر ان يبحث الوفد في بغداد ايضًا المشكلات بين الاقليم والحكومة الاتحادية، وخاصة المشاكل الدستورية، والمناطق المختلف بشأنها والمشاكل المتعلقة بوزارة البيشمركة.وتضمن الاجتماع مناقشة المسائل التي من المقرر ان يبحثها الوفد . وحضر الاجتماع ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره وممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني روژ نوري شاويس وممثلة الايزيديين فيان دخيل ، وممثل الاتحاد الاسلامي أحمد محمد وممثل الكلدوآشوريين روميو هكاري بالاضافة الى ممثل التركمان. وأكد امس إن الاستفتاء سيجرى في موعده المقرر في 25 أيلول المقبل على الرغم من الطلب الأمريكي بتأجيله.وقال زيباري معلقا على الطلب الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون هاتفيا الى البارزاني ان(الموعد كما هو 25 ايلول لم يتغير). بدوره، رد البارزاني على الطلب الامريكي بتأجيل الاستفتاء بمطالبة واشنطن بضمانات او بدائل. وقال بيان صادرعن مكتب الأخير ان تيلرسون اتصل هاتفيا بالبارزاني وطلب منه تأجيل الاستفتاء. وأضاف البيان، أن البارزاني، ردّ على ما تعده واشنطن من أنّ (التأجيل سيكون مناسبا أكثر)، بالتساؤل (ما هي البدائل والضمانات من أجل تحديد سكان الإقليم مستقبلهم ومصيرهم، في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء؟). بدوره، رحب تيلرسون بإرسال الإقليم وفد إلى بغداد من أجل حل المشاكل السياسية العالقة عبر الحوار. الى ذلك، دعا البارزاني العائد من جولة خارجية للترويج للاستفتاء الاطراف الرافضة لاجراء الاستفتاء الى تحديد الوقت المناسب لاجرائه او تقديم البديل عنه. وقال خلال لقائه رئيس اتحاد الجمعيات الكردستانية كـيا إيزول، ان (قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان وانه جاء نتيجة طبيعية لفشل الشراكة والتوافق مع الحكومة المركزية في بغداد) ، واضاف ان (الإستفتاء هو من أجل الإستقلال وان الذين يدَّعون بأن الوقت غير مناسب لإجرائه، عليهم بتحديد وجهة نظرهم وليقولوا متى سيحين الوقت المناسب لإجراء عملية الإستفتاء أو ليخبرونا ما هو البديل). ودعا وزير زراعة إقليم كردستان عبد الستار مجيد الى تأجيل الاستفتاء عامًا واحدًا، داعيًا الى تأمين الأمن الغذائي للإقليم خشية إغلاق الدول المجاورة منافذها الحدودية وقال مجيد في ندوة (طلبنا من حكومة الإقليم تأجيل عملية إجراء الاستفتاء لمدة عام بهدف فسح المجال لاتخاذ الاستعدادات الكافية لتأمين الأمن الغذائي والمائي للإقليم )، مشددًا على(وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ في حال إغلاق الدول المجاورة منافذها الحدودية أو قطع المياه عن الإقليم ). وأكد مجيد(ضرورة تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وتخصيص موازنة كافية للقطاع الزراعي للتمكن من تأمين الأمن الغذائي).وفي اطار ردود الافعال الرافضة، دعا نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الأكراد الى التراجع عن الاستفتاء الانفصال عن العراق .وكتب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ان (خيار الاستفتاء على الانفصال يجب ان يستبعد من الأجندة السياسية الكردية، في الوقت الراهن على الأقل، فهو ليس الرد المناسب على تعثر الشراكة او الفشل في بناء دولة المواطنة التي يعاني منهما العراقيون بكل اطيافهم).ورأى ان الانفصال (يقوض كفاح الكرد وقواهم المناضلة من اجل الديمقراطية والحرية والمساواة والذي تكلل بقيام جمهورية العراق الاتحادية الموحدة، ودستورها الضامن لهذه الوحدة).واضاف ان (انفصال كردستان على أساس قومي يبقى مهددا بالتعددية العرقية والدينية والثقافية داخل الاقليم نفسه، ولاشك ان القوى السياسية الكردية التي ترفع مطلب الاستفتاء على أساس غير دستوري، تتشارك مع غيرها من القوى السياسية العراقية في ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، وعليها ان تتحمل هذه المسؤولية بشجاعة بالجلوس الى الحوار والتفاهمات وتصحيح الانحرافات)، مطالباً الحكومة الاتحادية بـ(مراجعة جدية لمواقفها من شعبنا في كردستان، وعلى دول الجوار واصدقاء العراق، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الضامن لوحدة العراق واستقلاله وحماية الديمقراطية فيه، ان يؤدوا دورا تقريبيا بين الاشقاء لمنع الانزلاق نحو الاحتراب وزعزعة الاستقرار في منطقة هشة ومضطربة). ونفى الأمين العام لحزب الحق الوطني النائب عن تحالف القوى أحمد المساري صحة ما تردد عن تأييده انفصال كردستان.وقال بيان لمكتبه انه (لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد كبير لنشاط صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية الصفر المرتبطة بسياسين فاسدين والذين يمولونها من السحت الحرام هدفها الإساءة للرموز الوطنية التي تحارب الفاسدين والفاشلين وتقف بالضد من من مشاريعهم الهدامة وكان آخرها الترويج بأن المساري يؤيد انفصال إقليم كردستان).وأضاف (نؤكد موقف المساري الذي أعلن عنه مراراً وتكراراً في بيانات ولقاءات رسمية رفضه لانفصال إقليم كردستان وأن وحدة العراق خط أحمر غير قابلة للمساومة في أي ظرف). وفي انقرة، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تركيا لا يمكنها التهاون حيال جهود إقامة دولة مصطنعة جديدة على حدودها، لا سيما في سوريا والعراق

. وأضاف يلدريم في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد أنقرة، أن تركيا تجري المشاورات اللازمة مع الدول المعنية في هذا الموضوع، ولن تسمح بقيام أي دولة مصطنعة على حدودها الجنوبية.