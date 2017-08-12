النفط يحتل الوصافة في نهاية موسم 2016 – 2017

الجوية تعبر الحدود في الجولة الأخيرة وتتوّج بدرع الممتاز

الناصرية – باسم الركابي

توج فريق القوة الجوية بطلا للموسم الحالي لمسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما حسم المهمة في اخر مباريات الدوري بالتغلب على الحدود بهدفين دون رد وسط افراح جمهوره الذي حيا اللاعبين خلال عملية التتويج وقموا التهاني اليهم وللمدرب باسم قاسم الذي انفرد بالحصول على اللقب كمدرب للمرة الثانية تواليا بعدما خرج مع الزوراء الموسم الماضي بسجل ابيض دون خسارة قبل ان يقود الجوية في موسم صعب وشاق الى اللقب السادس والثالث الشخصي له في الدوري فضلا عن الحصول على اللقب الاول اسيويا ليلزم الاضواء تسلط عليه والفريق في موسم يسعى للدفاع عن لقب الكاس البطولة المقرر لها ان تستأنف الاسبوع الحالي والعمل من اجل الحصول على اللقب الثاني في لبطولة الاتحاد الاسيوي في العاشر من ايلول المقبل عندما يواجه الوحدة السوري وليرسم مع مجموعة لاعبين انجازات وتاريخا للفريق والظهور في افضل صورة نالت تقدير الكل حيث فرحة الجمهور الذي استمرت لساعات متأخرة من يوم الخميس بعدما استمر يتابع ويراقب ويصاحب الفريق اينما يحل ويلعب ليخرجا سوية مع المسؤولين في النادي بفرحة اتت بفضل جهود اللاعبين الذي حافظوا على مسار اللعب وتحدي كل الصعاب بعدما مر بفترة صعبة بسبب شح الاموال

حسم الامور

وحاول الجوية حسم الامور منذ البداية عندما اندفع مهاجما وبحماس وكان الاخطر وقام لاعبوه بالتسديد من اكثر من مكان لكن دون تركيز وبسب قوة دفاع الحدود الذي ظهور ايجابيا ولعب الند بالند وكاد ان يصعب من مهمة الصقور قبل ان تتحول المباراة سجالا بين الفريقين ويندفع حمادي احمد بالأمور عندما سجل هدف فريقه والمباراة الاول في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول ليقرب فريقه من الحلول والحسم الذي طال اكثر من عقد على الحصول على اللقب الخامس قبل ان يظهر حمادي مرة اخرى وفي الوقت القاتل وينهي الامور ويعلن التتويج الرسمي لفريقه بعدما انهى مطامع الحدود وفي الحصول على نقطة غالية بعدما عاد الفريق المباراة في منتصف الشوط لثاني الى نقطة البداية لكن الجوية جسد الشعار الذي دخل به اللعب من اجل الفوز الذي استمر الفريق يبحث عنه مع تبديلات المدرب الناجحة للحد من خطورة الحدود الذي قدم مباراة تحسب لعناصره التي احرجت الجوية في عدد من اوقات اللعب الكن المتصدر لعب بثلاث خيارات لكنه ركز على خ حسم الاموو و خرج بالفوز اذي اثار مشاعر الفخر بين الانصار في فرحة وانجاز يبقى الحديث عنه الى حين والامور اليوم تسير كلها مع الفريق الذي يعلن عن نفسه بقوة خصوصا المدرب الذي قدم الفريق بأفضل حال مع دعم الجمهور الذي لم يهدا له بال حتى احراز الدوري الحدث الاهم محليا وينهي احلام الشرطة ليضرب كومة عصافير بحجر واحد

المرشح الساخن

مع ان الجوية بقي المرشح الساخن لأحراز اللقب من الجولة الرابعة والثلاثين عندما هزم النفط ما مهد الطريق امامه في المرور من دون مشاكل قبل ان يبتسم الحظ له في اخر المباريات التي حسمها في الاوقات القاتلة مع انه عكس نفسه بفضل عناصره وحالة الانسجام والنتائج التي عززت من حالة الاستقرار التي منحت الفريق التقدم في الجولات الاخيرة قبل ان ينهي الامور في المباراة الاخيرة التي خرج فيها مزهوا وبفرحة الانجاز الذي طهر على كل من له علاقة بالفريق الذي قدم موسما ناجحا بكل ما تعنيه الكلمة واستحق اللقب بجدارة بعدما جمع 81 على بعد اربع نقاط من النفط الوصيف وخمس نقاط من الغريم الشرطة وهذا الاهم

النفط وصيفا

وحسم لنفط موسمه بشكل جيد عندما خرج بأفضل موقع له منذ اول مشاركة له عندما حل وصيفا في موسم يعد الافضل حينما اختتمه بالفوز على الامانة في ملعبه بهدف ليرفع رصيده الى 77 نقطة في موقع ناله باستحقاق بعدما نجح في السيطرة على الامور والنجاح في المباريات والتهديف وظهر الفريق المنسجم قبل ان يتقدم في الصدارة لخمس وعشرين مرة وبذل الجهود لتحقيق الهدف الاسمى حيث اللقب الذي اقترب من حسمه وعلى بعد اربع جولات ليتنازل عن الموقع الاول قبل ان يتراجع ثالثا لكنه رفض ذلك من خلال مستوى الاداء ونوعية اللاعبين وانعكاس النتائج لمصلحته عندما سقط الشرطة في البصرة قبل ان يهزم النفط الامانة في عقر دارها ونحج في التقدم للموقع الثاني في انجاز عكس الارتياح على محيا المدرب حسن احمد الذي عبر ذلك في حديثه في اعقاب المباراة

و قدم الفريق موسم يستحق الاشادة من الكل لان الفريق لعب بوجوه واعدة فرضت نفسها بقوة والزمت وسائل الاعلام ان تسلط عليها وهي تقود الفريق للأمام بشكل واضح قبل ان يستقر في الموقع الثاني لأول مرة في جميع مشاركاته بعدما بقي الى ما قبل اربع جولات احد ابرز المرشحين للحصول عليه واقترب من تلبية طموحات ادارة النادي التي تظهر مسرورة في الانجاز حيث الموقع المذكور امام متطلبات المنافسة وهو الامر المهم حيث ارتقاء اللاعبين الى مستوى المباريات

من جانبه اكتفى الامانة في موقعه الثامن بعد تلقي لخسارة الثانية في اسبوع عندما عاد الاحد من البصرة بخسارة البحري في موسم تباينت نتائجها ومر بفترات مرتبكة مع انه يملك عناصر شبابية وقدرات مالية عالية قدم مباريات مهمة لكن المشاركة مرت في مستويات مختلفة ومتباينة

فوز الميناء على الشرطة

واختتم الميناء مبارياته بالفوز على الشرطة بهدف وهو الثالث تواليا بعدما تغلب ذهابا على النجف والطلبة ثم على الشرطة امام جمهوره القليل على غير العادة وذلك ربما يعود لارتفاع درجة الحرارة او لرفض الموقع الذي انتهت عليه المشاركة حيث السادس ويبدو لم يعر اهمية للنتيجة امام موسم فشل به مع الشرطة الذي تراجع بسبب التراجع للمركز الثالث لتذهب طموحات اللعب في مشاركة خارجية كما انها لا تظهر وتنسجم مع امكانات اللاعبين الاغلبية التي تلعب للمنتخبات الوطنية لكن تبقى العبرة في النتائج

فوز معنوي

لا يختلف على ان نتيجة الفوز للبصريين من انها معنوية ليس الا بعدما اتضحت الامور من دورين امام انهاء المشاركة في الموقع السادس امام فترة عمل انعكست عليها المشاكل الادارية والفنية قبل ان يتراجع الفريق بأهم جولات الدوري وواجهت المشاركة تحديا جديد للفريق امام الانصار في الخروج بموقع متأخر والحال نفسه ينطبق على الشرطة الذي اقترب من الصدارة قبل ان يمنى بخسارة الميناء ويتراجع ثالثا في موقع ابتعد عن رغبة عشاقه الذين مؤكد انتابهم الحزن على ضياع الوصافة في المباراة الاخيرة ولأنها كانت افضل من المركز الثالث الذي لامعنى له وما زاد الطين بله ان اللقب ذهب للجوية وهنا المشكلة بعينها لو حققه اي فريق الا الجوية لأسباب معروفة

الزوراء رابعا

وما يتحدث عنه جمهور الشرطة عن حال فريقهم هو ما يحدث بين جمهور الزوراء بعد ان حل فريقهم الموقع الرابع وانهاء الموسم في نتيجة مخيبة بالعودة من تعادل مع زاخو ويظهر موسم للنسيان مع ما يضم من عناصر معروفة ارتقت بالفريق الى ما قبل نهاية المرحلة الاولى قبل ان يتراجع في المرحلة الثانية وفرط بنقاط مباريات كان ممكن ان يستفيد منها ويعزز موقعه قبل ان يغضب جمهوره من النتائج السلبية التي تركت اثارها على المشاركة التي اختلفت عن الموسم الماضي بل ان يخدش الموقع كبرياء جمهوره الذي يشعر بالحزن الشديد جراء الذي حصل من جانبه فقد عبر عماد عودة بزاخو الى بر الامان عندما انقذ موسمه والبقاه في مقعده في موسم تعثر فيه كثيرا وكاد ان يترك الممتازة لو نتائج الفرق التي تقف بالقرب منه كما استفاد من بعض المباريات السهلة والبقاء من بوابتها

موسم منتج للكهرباء

واختم الكهرباء موسمه في حالة انتاج وعمل مستقرين بعدما نجح في تحقيق النتيجة المطلوبة للمباراة السادسة تواليا حيث الفوز بأربع مباريات والتعادل في الاخرين بعدما قدم المزيد من اللعب ودعم الموقف والرصيد لذي ارتفع الى 38 نقطة بعد صحوة قادها علي عطية ومجموعة لاعبين تحسن اداءها بشكل واضح ومهم ان تعطي وتقدم في اهم اوقات البطولة الانتصارات وبشكل لافت بعد انحسار الامور مع بداية المرحلة الثانية ولاهم ان يعكس الفريق نفسه كما يظهر الان في افضل حالاته وينهي الموسم بعيدا عن الضغوط لتي مر بها وكادت ان تعود به لدوري المظاليم من جانبه فشل الطلاب في الموسم وكان يريد الانصار تقديم الافضل من الذي قدموه عبر فترات الدوري التي شهدت تراجعا في بعض الجولات خصوصا في الحصة الثانية قبل ان يخرج للاستراحة في موقع مرفوض من جمهوره حيث السابع ولو ان حبيب جعفر تدارك الامور في الاخير عندما تقدم بالطلاب للموقع السابع لكنه بعيد عن تطلعات الانصار في مشاركة اهتزت في النصف الثاني من الموسم بعدما توالى المهمة ثلاثة مدربين لم يقدموا الفريق الى المكان الذي كان يتطلع اليه الانصار الذين تقبلوا الامور على مضض

تعادل الحسين والنجف

وخطف فريق الحسين نقطة من النجف رفع رصيده لى 23 نقطة في الموقع السادس عشر وتظهر مفيدة للفريق في ظل لوضع الذي يمر به الذي نجح في استغلال ظروف النجف المتراجع كثيرا في الجولات الاخيرة التي دفعته للموقع التاسع

وبعد سلسلة نتائج ايجابية عززت من بقاء كربلاء في موقعه لكنه خسر لقاء الكرخ بهدف في نتيجة اتت متأخرة جدا بعدما نزف الفريق الكثير من النقاط وكان على جهازه الفني ان يعالج الامور من وقت لان الفوز المذكور لاينفع بشيء في مشاركة عاكسته منذ البداية والتعرض للنتائج السلبية ما زاد من تعقيد الامور في الكثير من التفاصيل.