مهاجم نفط الجنوب يحل بالمركز الثاني

23 هدفاً تضع عبد الزهرة في صدارة نجوم الدوري

بغداد – الزمان

توج لاعب فريق الزوراء الدولي علاء عبد الزهرة هدافا للدوري هذا الموسم بتسجبله 23 هدفا رغم بدايته غير الموفقة إلا أنه استعاد مهارته بهز شباك الخصوم سريعا ليتربع على عرش هدافي الموسم الحالي.

ويلحقه بالترتيب مهاجم نفط الجنوب باسم علي الذي سجل 18 هدفا، يتبعه حمادي أحمد لاعب القوة الجوية برصيد 17 هدفًا.

يأتي بعد ذلك مروان حسين من الشرطة وعادل حسين من البحري بـ15 هدفًا، ثم الثنائي أيمن حسين من النفط والإيفواري أبو بكر كونيه من الطلبة ولكل منهما 14 هدفًا.

توج لاعب فريق الزوراء، علاء عبد الزهرة، بلقب هداف مسابقة الدوري هذا الموسم، التي اختتمت أمس، وفاز بلقبها القوة الجوية.

وسجل عبد الزهرة 23 هدفا خلال هذا الموسم، رغم بدايته غير الموفقة، لكن اللاعب استعاد مهارته في هز شباك الخصوم سريعا، ليتربع على عرش هدافي الموسم الحالي.

وجاء خلف لاعب الزوراء، مهاجم نفط الجنوب، باسم علي، الذي سجل 18 هدفا، احتل بها وصافة الترتيب، ثم حمادي أحمد، من القوة الجوية بـ 17هدفا، ومروان حسين، من الشرطة وعادل حسين من البحري بـ 15هدفا، ثم الثنائي أيمن حسين من النفط، والإيفواري أبوبكر كوني من الطلبة، ولكل منهما 14 هدفا.

ويعد كوني، اللاعب المحترف الأكثر تسجيلا بين محترفي الدوري العراقي هذا الموسم.

وكان فريق القوة الجوية قد توج بالنجمة السادسة بعدما أحرز لقب الدوري بالموسم المنتهي بفوزه في المباراة الأخيرة على الحدود بهدفين لهدف.

وجاء تتويج القوة الجوية متوافقًا مع ترشيحات أغلب المتابعين، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق في الموسم الحالي.

اللقب الحالي يعد الثالث في سجل المدرب الكبير باسم قاسم الملقب بـ(الجنرال) بعد تتويجه عام 2010 مع دهوك على حساب الطلبة، وتتويجه الموسم الماضي 2016 مع الزوراء قبل أن يخطف اللقب الشخصي الثالث مع القوة الجوية هذا الموسم.

ويعد الجنرال أول مدرب يحقق ثلاثة ألقاب مع 3 أندية مختلفة.

وتعد ســــــيرة باسم قاسم مميزة حيث حقق ألقاب مهمة سواء على المستوى الآسيوي بعد فوزه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي العام الماضي ووصوله الدور النهائي بالنسخة الحالية وتحقيق اللقب المحلي موسمين متتاليين مع فريقين مختلفين.

ما دفع اتحاد الكرة للاستفادة من خدماته كمدرب للمنتخب الوطني.

امام فريق النفط الذي تصدر الترتيب لمدة 25 جولة متتالية، فقد خسر اللقب بعد هزيمته على أرضه أمام القوة الجوية، وتراجع للمركز الثالث.

قبـــــــــل لقاء الجولة الأخيرة، حيث عاد للوصافة مــــــــجددًا بفوزه على أمانة بغداد وخسارة الشرطة أمام الميناء بهدف دون رد ليضمن النفط المشاركة في البطولة الآسيوية.