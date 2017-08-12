جيرو يُوجِّه رسالة لفينغر بعد الفوز الملحمي

{ لندن – وكالات: وجَّه الفرنسي الدولي أوليفييه جيرو، مهاجم أرسنال، رسالة إلى مدربه آرسين فينجر، عقب الفوز الملحمي على ليستر سيتي (4-3)، في افتتاح مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. كان أرسنال متخلفًا (2-3) أمام ليستر على ملعب الإمارات عند نزول جيرو بالشوط الثاني، لينجح في تسجيل الهدف الرابع للمدفعجية في الدقيقة (85)، بعدما كان آرون رامزي، سجل هدف التعديل (83). وقال جيرو في تصريحات له عقب المباراة أبرزتها صحيفة مترو البريطانية: أنا أُفضِّل أن أكون على أرض الملعب. بقدر ما أستطيع سأحاول مساعدة الفريق على الفوز. واعتمد آرسين فينجر خلال المباراة على ألكسندر لاكازيت، القادم من ليون، بصفة أساسية، وأكمل المباراة حتى النهاية. وأضاف جيرو: الليلة كنَّا بحاجة للفوز. الجميع يعلم مدى أهمية المباراة الأولى. أنا سعيد جدًا بالفوز الذي حققناه، وآمل أن نستمر على هذا الطريق. يُذكر أنَّ أوليفييه جيرو، لا يزال مرشحًا لمغادرة أرسنال هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من مارسيليا.