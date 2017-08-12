برشلونة تبحث عن بديل لنجمها المغادر إلى باريس

لوان ونيمار يعودان لتشكيلة البرازيل أمام الإكوادور وكولومبيا

{ ريو دي جانيرو – وكالات: استدعى مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي المهاجم نيمار الى المباراتين المقبلتين أمام الاكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، في تشكيلة يبرز فيها الوجه الجديد صانع الالعاب الموهوب لوان فييرا المتوج الصيف الماضي بذهبية دورة الالعاب الاولمبية في ريو. وستكون مشاركة نيمار (25 عاما) الذي غاب عن المباراتين الوديتين الاخيرتين ضد الارجنتين (صفر-1) واستراليا (4-صفر) في حزيران الماضي، الأولى له بعدما أصبح أغلى لاعب في العالم، بانتقاله الاسبوع الماضي من برشلونة الاسباني الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو. أما لوان (24 عاما) فيلعب حاليا في صفوف غريميو البرازيلي، الا ان اسمه مطروح للانتقال الى سبارتاك موسكو الروسي. واعتبر تيتي ان انتقال نيمار لن يغير شيئا فيما يتعلق بالمنتخب، قائلا هو يخوض تحديات جديدة، لكن المهم ان يكون سعيدا بلعب كرة القدم، وان يتأقلم بطريقة جيدة لكي يظهر في أفضل مستوى. واوضح، يلعب برشلونة وباريس سان جرمان بتكتيك مشابه بطريقة 4-3-3. تتغير صفات اللاعب لكن الاسلوب يبقى هو ذاته. وكان المنتخب البرازيلي الذي استعاد الخميس الماضي صدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد شهر من فقدانها لصالح ألمانيا، أول المتأهلين الى المونديال الروسي بنهاية آذار الماضي. وكان منتخب السيليساو يحتل المركز السادس في التصفيات الأمريكية الجنوبية، قبل ان يتولى تيتي المسؤولية خلفا لكارلوس دونغا، ويحقق نقلة نوعية في مستوى المنتخب. وتلتقي البرازيلي الاكوادور في بورتو أليغري في 31 آب، ويحل ضيفا على كولومبيا في 5 أيلول المقبل.

في ما يأتي تشكيلة المنتخب البرازيلي:

– لحراسة المرمى: اليسون (روما الايطالي)، كاسيو (كورينثيانز)، إدرسون (مانشستر سيتي الانكليزي)

– للدفاع: داني ألفيش وماركينيوس وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان)، فاغنر (كورينثيانز)، فيليبي لويس (اتلتيكو مدريد الاسباني)، مارسيلو (ريال مدريد الاسباني)، ميراندا (انتر الايطالي)، رودريغو كايو (ساو باولو)

– للوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فرناندينيو (مانشستر سيتي)، باولينيو (غوانغجو ايفرغراند الصيني)، ريناتو أوغوستو (بيجينغ غوام الصيني)، ويليان (تشلسي الانكليزي)، جوليانو (زينيت الروسي)، فيليبي كوتينيو (ليفربول الانكليزي)، لوان فييرا (غريميو)

– للهجوم: نيمار (سان جرمان)، غابريال جيزوس (مانشستر سيتي)، روبرتو فرمينيو (ليفربول)، تايسون (شختار دونتسك الأوكراني).

بدلاء نيمار

وجد تعقيدات كبيرة في صفقة انتقال البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنكليزي، نظراً لتمسك الألماني يورغن كلوب بأهم لاعبي فريقه وتجاوب ملاك الريدز مع مدرب بوروسيا دورتموند السابق. وعلى خليفة الشائعات التي تحدثت عن طلب رسمي من كوتينيو لإدارة ليفربول في الانتقال إلى برشلونة، ونفي هذا الطلب من قبل إدارة ليفربول يستعد برشلونة للبحث عن بديل محتمل للاعب ليفربول. وأضافت الصحف العالمية ثلاثة أسماء جديدة دون تجاهل اسم الفرنسي ديمبيلي لاعب بوروسيا دورتموند لتعويض رحيل نيمار إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وفشل ضم كوتينيو المحتمل. وجاء اسم الدنماركي كريستيان إيركسن لاعب توتنهام الإنكليزي من ضمن الخيارات المطروحة لإدارة برشلونة مع تكلفة أقل من تلك التي ستدفع إلى كوتينيو، لكن العائق يتمثل بصعوبة تخلي إدارة توتنهام عن صاحب الـ25 عاماً لعدم إبرام تعاقدات كبيرة في الصيف الحالي، وحنكتها المعروفة ببيع لاعبيها بأسعار مرتفعة. الاسم الثاني جاء من داخل ريال مدريد وهو الواعد ماركو أسينسيو الذي بدأ يجد نفسه في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان، حيث ستكلف صفقته قرابة 72 مليون جنيه إسترليني لكن انتقاله مشروط بموافقة صاحب الـ21 عاماً، خاصة وأنّ ريال مدريد منحه فرص مميزة على حساب نجوم كبار في قائمته الموسم الفائت. اللاعب الجديد القديم الذي تمّ ربطه بالانتقال إلى برشلونة هو الأرجنتيني دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الحالي وريال مدريد السابق، وقد تمّ ذكر اسمه في الأشهر الفائتة لتعزيز قائمة البلوغرانا حتى قبل رحيل نيمار. تعاقد برشلونة مع دي ماريا يصطدم بتمسك باريس سان جيرمان بنجومه كي يحقق حلمه في التتويج بلقب دوري أبطال أوربا، إضافة لعلاقة برشلونة مع باريس سان جيرمان المهزوزة عقب تأخير إرسال أوراق نيمار بالرغم من وفاء وصيف الدوري الفرنسي بالتزاماته المالية.