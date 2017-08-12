الخرافة والأساطير 1

إفرازات الثقافة

نحن العرب والمسلمون عموماً امةٌ تعشق الخرافة وتنظر اليها بأحترام بل وندافع عنها وعن مروجيها وتنظر لهم بأجلال. حيث يتم البحث في الغرف المظلمة عن تفوهات المشعوذين والدجالين او مايسموهم (العرافين او الكشافين) حيث نهيم على وجوهنا بحثاً عمن يكتب لنا تعويذه بماء الزعفران. طبعا ان اكثر وسط يروج لهذه الخزعبلات هو النساء لانهن الرائد الاول لهذه السوق الخصبة للدجالين والدجالات لترويج بضاعتهم وكذلك للرجال نصيبهم في هذه السوق والتبضع منها . بل حتى المثقفين فحينما يخونهم العقل وينقصهم التفكير السليم وتغلق في وجوههم الابواب بحلولها وكذلك المسؤولين الكبار بأختلاف مستوياتهم يلجأون لهذه السوق بطريقة غير مباشرة بواسطة اقرب زبائنها اليهم وممن يحفظ أسرارهم من المروجين لهذه السوق. اذن هذه السوق لها رواد من كل طبقات المجتمع وبكل فئاته. حيث يقول العالم بعلم الاعراف (ستيفن باشير) ((ان الخرافات هي استجابة للتحديات التي يواجهها الناس في الحياة لانها تعرض حلولاً معظمها في غاية البساطة)) وبذلك يمكننا القول ان الخرافة هي استجابة لمشكلة معينة يقصر فيه العقل وينقصه التفكير السليم فيلجأ للبحث عن حل سريع من خلال هذه الاعمال، حيث ان الخرافة لها اشكال عدة .

خزعبلات السحرة

فهي ليست فقط خزعبلات السحرة والمشعوذين وكتابة المعوذة بماء الزعفران ومايجري في الغرف المظلمة ومن وراء الستار ومايرافقه من اعمال والاعيب شيطانية ونجاسات وغيرها.

{ كذلك يستخدم البعض القرأن الكريم في اعماله وتعاويذه معتمداً على تفسيرات خاطئة يقوم بها لأيات الكتاب العظيم مستغلاً ضعف وحاجة الزبون فيوهمه بالتفسير بما يوافق حاجته او يتنبأ له بما يهوى ويريد وفق بعض النصوص والتفاسير التي قد تتطابق بالصدفة مع حاجته.

{ بل ان بعض الخرافات تكون قصصية وروائية.

{ ومنها مايدخل في حياة المجتمع ادباً وثقافة وسياسة. حيث ان التوجس من المجهول والمحاولة لمعرفة ما يخبئه القدر وما القادم الغامض اهتم الناس بنشر الخرافة.

ان توجس الانسان الشرقي من المجهول وخوفه من انتكاس الامور لديه ومن ثم الابتعاد عن هدفه ومبتغاه جعله يتمسك بالخرافة وطبعا ذلك لنكوص الثقافة العامة وعدم الاطمئنان الداخلي لدى الانسان مما شكل ذلك علامة فارقة لدى المجتمع الشرقي بالتباين مع بعض المجتمعات الغربية التي تطورت بشكل متسارع لاهتمامهم بالتطور العلمي وبرمجة الحياة ودراسة المستقبل وأفاقه. مع ذلك ان الخرافة ليست حكراً على الشرقيين بل امتدت الى الغرب والغربيين من خلال ماعصفت بهم من أزمات وأفرازاتها الطبقية التي جعلتهم ينحدرون لذلك (ولاننسى بذلك عرافين روسيا…صكوك الغفران…قارئي فنجان ملوك اوربا…دجالين ومشعوذي باريس…قارئي كف المانيا ووو) فان الخرافة انتعشت فترات في المانيا وبريطانيا والولايات الامريكية.

ان اختلاط الاحلام بالحقيقة لايبقي امام المجتمعات غير الحلول السهلة والبسيطه وهم معتقدين ان هذه الحلول هي التي توصلهم الى بر الامان وهذه عند العرافين والمشعوذين.

تدارل خرافات

فيتجهون الى تداولها هذه هي (الخرافات) موهمين انفسهم ويسعون لاقناعها بأن الامل متحقق وأت اليهم..

ان تداول الخرافات كعقائد ومسلمات هو نتيجة للنظم السياسية وتوجهاتها وافرازاتها بثقافاتها المهيمنة وتبعاتها والترويج اليها ولو ايحائياً في كل ما ينافي المدنية والتحضر ويسقطهما وسحق كل ماهو تنوير للمجتمع بالوهم والخرافة مما جعل الناس تتوجه لأستهلاك تلك الافكار التي روجتها مؤسساتهم الضاغطة بأتجاه شطب التحضر والترويج للأفكار والثقافة الممنهجة التي رسمتها مؤسساتهم الثقافية والتي تنبذ الطروحات الحداثوية وتتداول وتنشر الازمات التي تعقد الحياة الاجتماعية لتنتج حلولاً صعبة فتنتشر رغبة الناس باللجوء الى الخرافة.

فلاح ابو احسان البديري – كوت