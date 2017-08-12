العيسى يقبل طالبة متفوقة من البصرة في قناة التعليم الحكومي الموازي

بغداد- داليا احمد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول الطالبة اية توفيق من محافظة البصرة دون أجور ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الموازي على وفق التنافس بجامعة البصرة في حال لم تسعفها آليات نظام القبول المركزي الدراسة في احدى اختصاصات المجموعة الطبية. وقال بيان امس ان (الوزير عبد الرزاق العيسى هنأ توفيق في اتصال هاتفي مع عائلتها وأعرب عن تقديره العالي لطموحها في إكمال دراستها الجامعية)، واضاف ان (العيسى جدد إلتزامه بدعم الطلبة المتفوقين الذين لم تسنح لهم ظروفهم الحياتية تحقيق سقف اعلى من معدلاتهم المسجلة واعلن في هذا الصدد أخذ حالة توفيق بنظر الاعتبار وإمكانية قبولها من دون أجور ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الموازي على وفق التنافس بجامعة البصرة في حال لم تسعفها آليات نظام القبول المركزي الدراسة في احدى اختصاصات المجموعة الطبية). وكانت توفيق قد حصلت على معدل 93بالمئة في امتحانات السادس الاعدادي الفرع العلمي وهي من سكنة احدى الاحياء الشعبية في البصرة ومن عائلة فقيرة مكونة من خمسة افراد والدها متقاعد ولها اختان يسكنون في بيت بسيط اقلها عدم توفر الطاقة الكهربائية فيه. وقالت توفيق خلال زيارة قناة (الشرقية) الفضائية لمسكنها (انها كانت تقرأ خلال مرحلة الامتحانات على شموع فقط لاغير ورغم كل تلك الظروف الصعبة حققت هذا المعدل)، واضافت ان (طموحها اكمال دراسة الطب لو سنحت الفرصة لها للقبول بأحدى كليات المجموعة الطبية).

تحقيق حلم

وعلى الصعيد نفسه اعلن عميد كلية الاسراء الجامعة عبد الرزاق الماجدي في تصريح امس عن (قبول توفيق في المجموعة الطبية وعلى نفقته الخاصة لتحقيق حلمها ولكي تفي بوعدها لوالدها الذي انهكه المرض وتكون طبيبة لمعالجته كما تتمنى). وكانت الوزارة قد اعلنت في بيان سابق نتائج السادس الأعدادي بكافة فروعه عن الدور الأول للعام الدراسي 2016 – 2017، أظهرت نتائج صادمة لنسب النجاح في مديريات التربية في بغداد والمحافظات .وقال البيان ان (نسبة النجاح لجميع المحافظات 28.45بالمئة وتصدرت تربية الكرخ الأولى في بغداد باقي المديريات بنسبة 39.35بالمئة، أما تربية محافظة الانبار قد تذيلت ترتيب المحافظات بنسبة 16.94بالمئة)،واضاف انه (شارك في امتحانات الدور الاول من السادس الاعدادي في بغداد والمحافظات 127 الفاً و96 طالباً وطالبة، نجح منهم في الدور الاول 36155 طالباً وطالبة، مقابل رسوب 90941 طالباً)، واوضح البيان ان (الطالبة فاطمة الزهراء مهدي محسن ناصر من محافظة كربلاء، حققت المرتبة الأولى على مستوى العراق بحصولها على معدل 100بالمئة اما الطالبة الثانية على العراق رقية حسن عبد الله فالح من اعدادية دار العلم الأهلية للبنات بمحافظة النجف بمعدل 99.9)، ويشار الى ان الوزارة حددت الـ 26 من آب الجاري بدء امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي والثالث المتوسط. وكان عضو لجنة التربية النيابية رياض غالي اكد إن نسبة نجاح طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة الإعدادية بلغت 28بالمئة، متهما إقبال بـإضاعة مستقبل الطلبة، فيما لفت إلى أن الشكوك تحوم حول وجود تلاعب في (الكونترول) لرفع النسبة التي كانت أقل من ذلك. ودعا غالي في تصريح امس (رئيس الوزراء حيدر العبادي الى تشكيل لجنة تحقيق مع اقبال وسحب يده من الوزارة بعد تسجيل 90 الف حالة رسوب في الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي)، مشيرا الى فشل اقبال بادارة الوزارة بعد انخفاص نسبة النجاح الى 28بالمئة)، وقال انه (بعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي لم نتفاجأ في تردي نسبة النجاح خاصة بعد تاخر طباعة المناهج الدراسية واجراء الامتحانات في شهر تموز وعدم توفر الخدمات الاساسية في المراكز الامتحانية).، مشيرا الى (فشل اقبال في ادارة الوزارة بعد تسجيل 90 الف حالة رسوب بالامتحانات وانخفاض نسبة النجاح الى 28بالمئة وان هذه النسبة المخنفضة تعد الاولى في تاريخ العراق)، واضاف الساعدي أن (الاسئلة الامتحانية التي كانت في العام الدراسي الحالي ليست بمستوى التعليم الذي تلقاه الطلبة بسبب تفرد اقبال بالوزارة ومن كان يقف بوجهه كان إما يقصى من منصبه أو يفصل كما حصل مع المفتش العام وعدد من الموظفين الذين تصدوا لحالات الفساد في الوزارة)، حسب قوله .وتابع ان (الغريب في الامر ان الوزارة حددت 26 من الشهر الجاري موعدا لاجراء امتحانات الدور الثاني، دون منح وقت كاف للطلبة لقراءة المواد التي رسبوا بها)، ودعا الساعدي (العبادي الى تشكيل لجنة تحقيق مع اقبال وسحب يده من الوزارة بعد تسجيل 90 الف حالة رسوب في امتحانات النهائية للسادس الاعدادي وضياع مستقبل جيل كامل).