الأنواء تتوقّع إنخفاضاً في درجات الحرارة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

يستمر تأثير إمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والوسطى و تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق. واكدت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى و تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق)،واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 درجة والصغرى 29 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات)، واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الاثنين في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة)، وتابع ان (تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر الثلاثاء المقبلة ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا تنشط نهاراً الى 30-40كيلو مترامسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ومدى الرؤية 6-8 كيلو مترات وفي الغبار4-6كيلو مترات).وتابع ان (طقس الاربعاء المقبلة سيكون صحوا حارا مع قطع من الغيوم فيما سيكون هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق). ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه بتعطيل الدوام الرسمي الخميس الماضي بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى نصف الغليان ويرى اطباء الامراض الباطينة انه (عند ارتفاع درجة حرارة الجو، يتفاعل جسم الإنسان مع ذلك بضخ كميات أكبر من الدم إلى سطح الجلد، وذلك حتى يتم طرد حرارة الجسم الداخلية إلى السطح، وهو ما يؤدي إلى حدوث التعرق ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة الجسم بالانخفاض مرة أخرى وان كانت درجة حرارة الجلد أعلى من درجة حرارة الجو حول الجسم، فإن بإمكانه أن يخرج بعض الحرارة إلى البيئة المحيطة به، وهو ما يعرف باسم “الفقدان الجاف للحرارة)، واضافوا ان (درجة حرارة الجسم العادية تتراوح ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية أما إذا ما ارتفعت لتصل إلى 39 أو 40 درجة، فإن الدماغ يقوم بإرسال إشارات إلى العضلات حتى تبطئ من حركتها وهو ما يجعل المرء يبدأ في الشعور بالإعياء وعند ارتفاع درجة حرارة الجسم لتتراوح ما بين 40 إلى 41 درجة مئوية، يكون من المحتمل أن يصاب الجسم بالإعياء الحراري، وإذا ما ارتفعت الحرارة عن 41 درجة، تبدأ وظائف الجسم في التوقف حيث يبدأ ذلك الارتفاع في درجة الحرارة في التأثير على العمليات الكيميائية داخل الجسم.