إستعداد واسع لإنطلاق معارك غربي الأنبار

الحشد يهدّد برفض المشاركة بتحرير تلعفر في حال دخول التحالف الدولي

بغداد – محمد الصالحي

اتهمت قوات الحشد الشعبي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمساعدة تنظيم داعش، مشيرة الى امتلاكها صورا ووثائق تثبت هبوط طائرات اميركية في مناطق داعش فيما اكد قيادي في الحشد عدم مشاركة قواته في معركة تحرير تلعفر اذا ما تم اشراك التحالف الدولي فيها.

وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس في تصريح امس ان (ابقاء الحشد الشعبي يكون رهن القرار السياسي). مبينا ان (هناك برلمانا هو من يقرر، ولكن يبقى العراق يحتاج للحشد خاصة مع ما يمر به).واضاف (لدينا صورا وافلاما ووثائق تبين هبوط الطائرات الامريكية في المناطق التي يسيطر عليها داعش). مشيرا الى ان (تلعفر مطوقة بدرجة 360، وننتظر الاوامر لاقتحامه الى جانب القوات الامنية).وبشأن سوريا، اكد المهندس ان (العراقيين الذين يقاتلون في سوريا موجودون منذ الازمة السورية). لافتا الى ان (لولاهم لسقطت الدولة السورية، ولاستخدام داعش طيارات واسلحة الجيش السوري في حربهم ضدنا).

مواقع داعش

وتابع المهندس ان (الحشد لم يتقدم في الاراضي السورية ابدا). موضحا انه (يعالج مواقع داعش داخل الاراضي السورية بواسطة المدافع والكاتيوشا). مبينا ان (الحشد الشعبي جهاز مكمل للجيش وليس منافسا له) مشيرا إلى أن (الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة وحشد احدهم مكمل للآخر).وأضاف أن (بقاء او حل الحشد أمر يخص النظام السياسي). مؤكدا أن (العراق مايزال يحتاج للحشد لأن الموصل ليست نهاية داعش).وحذر المهندس من أن (التهديد مازال يحيط بالنجف وكربلاء).الى ذلك قال القيادي في الحشد جواد الطليباوي في تصريح امس ان (اغلب فصائل الحشد تمتنع من المشاركة في اي معركة تحت ظل ضربات طيران التحالف الامريكي سوى في معركة تلعفر او غيرها من المعارك). مبينا ان (فصائل الحشد وامريكا ضرتان لا تجتمعان). واضاف ان (اغلبها لن تشترك في معركة تحرير تلعفر). مشيرا الى ان (بعض الوية الحشد قد تشترك في تلك المعركة، وذلك تطبيقا للتصريحات التي اطلقها المسؤولون). واتهمت كتائب سيد الشهداء التابعة للحشد الشعبي في وقت سابق القوات الاميركية بقصف مواقعها في منطقة عكاشات قرب الحدود العراقية السورية، وفيما اشارت الى انها لن تسكت عن ذلك، دعت الفصائل المسلحة بالحشد الى الاجتماع والرد المناسب. فيما نفت قيادة العمليات المشتركة وقوع اي هجوم على منتسبي هيئة الحشد. وذكر بيان لإعلام الحشد تقلته (الزمان) امس ان (قوة من الحشد تصدت لتعرض على قاطع اللواء على الحدود العراقية السورية وعن طريق الإسناد المدفعي للواء تم تدمير مفرزة للإرهابيين إضافة الى عجلتين أحداهما تحمل سلاحا (23) ملم والأخرى مفرزة هاون). وأضاف ان (القوات احبطت الهجوم وتكمنت من قتل تسعة إرهابيين واصابوا أربعة آخرين).

محور قضاء

وفي كركوك قال مصدر امس ان (التنظيم شن هجوما على محور قضاء فوج الكاكئين بقضاء داقوق ما اسفر عن استشهاد ثلاثة من عناصر البيشمركة واصابة 8 اخرين بجروح).وقال مصدر امس ان ( التنظيم اعدم القاضي الشرعي في منطقة العباسي بقضاء الحويجة واربعة من مرافقيه وعلق جثثهم على اعمدة الكهرباء بتهمة محاولة الانشقاف وتشكيل تيار مسلح مناهض لûدولة الخلافة).وأضاف أن (موجة الاعدامات الداخلية في تنظيم ارتفعت بسبب الخلافات الحادة بين قياداته العليا والتي بدأت تنعكس على شكل تصفيات جسدية تبرز بشكل اعدامات ميدانية في بعض مناطق مايعرف بولاية كركوك التي يتركز ثقلها في الحويجة). وفي الانبار قال رئيس مجلس عشائر المحافظة المتصدية للإرهاب رافع الفهداوي في تصريح امس ان (طيران الجيش والحشد العشائري ومن خلال عملية مباغتة معقل تابع لداعش في عنة، والوصول إلى تخوم المدينة) مشيرا إلى ان (العملية أسفرت عن معالجة 5 عجلات مفخخة من قبل طيران الجو كانت متجهة نحو القطعات).وأضاف أن (خطة تحرير ما تبقى من الأنبار أصبحت جاهزة تماما، فقد تم العمل عليها واكتملت بعد وصول الإمدادات العسكرية للقوات الأمنية). لافتا إلى ان (الوضع الجغرافي لمناطق غرب الرمادي، يقضب بتحرير قضاء عنة أولا ومن ثم التقدم باتجاه باقي الأقضية والمناطق). الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية بالاشتراك مع مديرية الواجهات والمراقبة نفذت عملية أمنية استنادا الى معلومات استخبارية في منطقة الكرمة).وأضاف أن (العملية أسفرت عن العثور على كدس للأعتدة والمواد المتفجرة يحتوي على 15 مسطرة تفجير و10 جلكانات متفجرات و20 عبوة مصفحة على شكل شاشة و30 قداحة). مبينا أن (القوة تعمل على تفكيك المواد وما زالت العملية مستمرة).