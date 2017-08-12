لو سألك إبنك الصغير أو حفيدك ؟ – عبد الزهرة خالد

يسألك أبنك بعد قيلولتك

بابا منْ خلق الله تعالى ؟!

ماذا تجيب ؟

أتذكر قبل سنوات أن الجواب لهذا السؤال فيه مس من الجنون وقد لا يجوز للفرد أن يطرحه ، كما في تحذير أمهاتنا عدم الخوض فيه أبداً ،لأننا إما سندخل جهنم أم (نتخبل ) 00

بالفعل لم أحاول مطلقاً السؤال والاجابة على مثل هذا السؤال الصعب00

منْ خلق الله ؟! أنه كبير جداً وربما أثم كبير 00

عادة أحضر محاضرات في الجامع القريب من مسكني00

أرشدنا المحاضر قائلاً لا تخشوا من السؤال ولا تنهر أطفالك أبداً ولا تخشوا من الجواب فهو بسيط جداً 00

ما هو الجواب بعدما جلست أصغي بكل جوارحي

بشغف 00

قال :- إن كان لله خالق فمعنى ذلك تسلسل الخالقين

أي كل خالق يخلق خالق يعني هناك سلسلة من الخالقين

وتعدد الى ما لا نهاية لذا لا يمكن ،لأنه لم يلد ولم يولد 00

ثانيا إذا كان الله مخلوقاً إذن تساوى مع المخلوقين في الخلق وهذا لا يمكن أن نتساوى معه في الخلق

فهو الإله لا إله إلا هو وحده لا شريكه له

لذا لا تخشوا الجواب عند هذا السؤال

الحمد لله كنت أتصور أن التفكير في مثل هذا السؤال سنصاب بالجنون 0000