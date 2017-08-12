عمليات دجلة تنهي ملاحقة داعش وتصادر أسلحة ومتفجرات

العبادي يوعز للقوات الأمنية بالتقدّم لتحرير تلعفر

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة الحشد الشعبي صدور توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للقطعات العسكرية المشاركة في تحرير تلعفر، مبينة ان معركة استعادة تلعفر ستنطلق أولا ومن ثم ستتم استعادة الحويجة وبعدها مناطق غرب محافظة الأنبار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحشد أحمد الأسدي في تصريح امس ان (العبادي، أمر بشكل مباشر قيادة العمليات المشتركة بإعطاء التوجيهات لكل القطعات العسكرية التي ستشترك بمعركة استعادة تلعفر منذ نحو أسبوعين).

لافتا إلى أن (تلك القطعات بدأت بالاستعداد واستكمال جهوزيتها). وأوضح أن (عملية استعادة تلعفر سيشارك فيها كل من قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية، فضلا عن قوات جهاز مكافحة الارهاب والرد السريع).

رفع انقاض

مؤكدا ان (المحاور ستكون مشتركة بين جميع هذه القطعات).ولفت الاسدي إلى أن (ساعة الصفر لانطلاق العملية ستحدد من قبل القائد العام للقوات المسلحة بعد استكمال استعدادات جميع القطعات).

الى ذلك قال بيان لبلدية نينوى وتلقته ( الزمان) امس انها ( باشرت برفع الانقاض من المدينة القديمة التي تعرضت الى دمار كبير جدا نتيجة العمليات العسكرية).

لافتا الى ، (سيتم افتتاح الجسر العتيق الرابط بين ساحلي المدينة الذي دمره تنظيم داعش خلال الايام القريبة المقبلة من اجل تسهيل عبور المواطنين وعودة الحياة تدريجيا الى المدينة). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (احد مسؤولي لجان الامن في تنظيم داعش بالساحل الايسر لقضاء الشرقاط قتل مع شقيقه بانفجار عبوة لاصقة موضوعه اسفل مركبته قرب منزله).

واضاف ان (العديد من قادة ومسلحي داعش قتلوا في الساحل الايسر للشرقاط خلال الاشهر الماضية بسبب وجو تيارات مناوئة للتنظيم او بفعل عمليات تصفية متبادلة بين اقطاب داعش).

وقال مصدر امس ان (تنظيم داعش أقدم على إعدام 27 مدنياً من سكنة قضاء الحويجة في قاعدة البكارة العسكرية الواقعة قرب القضاء).

وأضاف أن (التنظيم بدأ بعمليات إعدام جماعية ضد المعتقلين لديه ممن يخالفون تعاليمه).وفي الانبار قال مصدر امس ان ( تنظيم داعش شن هجوما على مقر للحشد الشعبي في منطقة الكيلو 70 شمال منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا غربي الأنبار).

وأضاف أن (مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الحشد المعسكرة بالمقر ضد عناصر داعش المهاجمين). وتابع المصدر أن (قوات الحشد تصدت للهجوم وكبدت داعش خسائر مادية وبشرية).

وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في تصريح امس ان ( طيران التحالف الدولي قصف مضافات لداعش وعجلتين مفخختين للتنظيم في مدينتي عنة وراوة).وأضاف أن (القصف أسفر عن مقتل 10 إرهابيين من داعش وتدمير العجلتين المفخختين).. فيما نفت قيادة العمليات المشتركة وقوع اي هجوم على منتسبي هيئة الحشد في غرب الانبار.

وقالت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قيادة العمليات المشتركة تنفي وقوع اي هجوم على منتسبي هيئة الحشد الشعبي).

واضاف ان (الحوادث التي تناقلتها وسائل الاعلام وقعت خارج الحدود العراقية)، مشيرة الى انها (لم تطال مقاتلي الحشد او اي قوات عراقية اخرى).

وأكد عدم وجود خطوط حمر للقوات العراقية داخل حدود البلاد، فيما بين أن التحالف الدولي لا يملك صلاحيات تنفيذ ضربات جوية دون موافقة الحكومة العراقية.

يذكر ان كتائب سيد الشهداء التابعة للحشد اتهمت القوات الاميركية بقصف مواقعها في منطقة عكاشات قرب الحدود العراقية السورية، وفيما اشارت الى انها لن تسكت عن ذلك، دعت الفصائل المسلحة بالحشد الى الاجتماع والرد المناسب.

وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي والعشائري مدعومة بطيران الجيش انتهت من عملية تمشيط اكثر من 250 كيلو مترا مربعا في تلال حمرين تمتد من منطقة انجانه الى حدود ناحية قره تبه).

تعقب خلايا

واضاف ان (عملية التمشيط والتي كانت تستهدف تعقب خلايا داعش النائمة ومضافاتها استمرت ساعات عدة واسفرت عن ضبط مضافة لتنظيم داعش وتدميرها وتفكيك عبوة ناسفة).

واشار الى (اهمية عملية التمشيط التي غطت مساحة واسعة من تلال حمرين وامنت عدم وجود اي مضافات او عبوات ناسفة).

مؤكدا أن (العمليات لن تسمح بوجود اي بؤرة او مضافات للتنظيمات الارهابية ضمن حدود المسؤولية الامنية).

وتابعت قيادة عمليات دجلة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (العملية تهدف إلى مطاردة الإرهابيين وإنهاء وجود خلايا داعش في مناطق ديالى ومنعهم من الحصول على موطئ قدم في المحافظة) مشيرة إلى ، أن (النتائج النهائية للعملية سيتم الإعلان عنها لاحقا).

من جهة اخرى اعلن عضو مجلس محافظة الأنبار محمد ياسين عن صرف مبلغ ملياري دينار تعويضات على متضرري الإرهاب في المحافظة. وقال ياسين في تصريح أن (تلك التعويضات شملت متضرري الإرهاب في الفلوجة والرمادي وهيت وحديثة منذ عام 2005 وحتى عام 2013 بحسب القانون الخاص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية).