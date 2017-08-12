الجبوري : العشائر قادرة على معالجة النزاعات عبر الحوار والقانون

المحكمة الإتحادية العليا تقرر تلبية إحتياجات الطلبة البحثية

بغداد – شيماء عادل

بغداد – داليا احمد

أبدت المحكمة الاتحادية العليا استعدادها للتعاون مع الطلبة والمختصين بالشأن الدستوري من الراغبين لتزويدهم باحكامها وقراراتها تلبية للاحتياجات البحثية. وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة اياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (جميع قرارات واحكام المحكمة يتم نشرها على الموقع الالكتروني الخاص للمحكمة و أن استفسارات وطلبات وردت إلى المحكمة من باحثين وطلبة للدراسات الاولية والعليا عن توجهات المحكمة في تطبيق احكام الدستور), واضاف أن (الابواب مفتوحة أمام الطلبة والباحثين من الراغبين لمراجعتها المحكمة بغية تزويدهم بالقرارات والاحكام والتفسيرات الدستورية تلبية للاحتياجات البحثية على قرص مدمج).

حل نزاعات

الى ذلك اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان العشائر قادرة على حل النزعات عبر الحوار واحترام القانون , مشيرا الى ان البلاد تمر بتحديات وتحتاج الى تكاتف الجهود ومد جسور الاخوة بين الشرائح المجتمع . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجبوري استقبل اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية في محافظة البصرة وناقش معهم الواقع الامني والخدمي في المحافظة وابرز المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها المواطنون والسبل الكفيلة لوضع حلول مناسبة لها), واكد الجبوري ان (عشائر المحافظة قادرة على معالجة النزاعات وقضايا الفصل عبر تقاليد التفاهم والحوار واحترام القانون التي اعتادت عليها دائماً).

مثمنا (مبادرة السلم الاهلي والمجتمعي التي طرحتها اللجنة لحل النزاعات العشائرية من اجل تدعيم الاستقرار الاجتماعي في المحافظة), داعيا الى (مضاعفة الجهود من اجل الاهتمام بالمحافظة والسعي لأحياء مكانتها الاقتصادية والثقافية).

دعم استقرار

مبينا ان (للمحافظة دورا في دعم واستقرار العراق في مختلف المجالات كونها شريان الحياة لكل العراقيين), منوها الى ان (البلاد تمر بتحديات كبيرة وتحتاج الى تكاتف الجميع،ومد جسور الاخوة بين شرائح المجتمع). من جانبها ثمنت اللجنة (دور الجبوري ودعمه للجهود الطوعية التي تبذلها اللجنة في ارساء السلم الاهلي والمجتمعي وسعيه الدائم بالوقوف على مشكلاتهم وتذليل المعوقات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن). من جهة اخرى بحث رئيس رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مع مستشار وزارة الخارجية الألمانية اكهارد بروزه والسفير الجديد لدى العراق بريل نون الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الحكيم تأكيده خلال اللقاء (ضرورة انجاح مشروع التسوية الوطنية وطمأنة المكونات الاخرى والخروج برؤية موحدة جامعة للاطياف في مرحلة ما بعد داعش), مشددا على (أهمية الحفاظ على الوحدة والابتعاد عن المشاريع التي تؤدي الى التقسيم), مجددا دعوته الى (اعتماد الحوار كمدخل اساس في حل المشكلات بين بغداد واربيل).

مشيرا الى (ضرورة ايجاد علاقات متوازنة بين العراق ودول المنطقة بما يخدم مصلحة البلد وبقية البلدان), وعن موضوع الانتخابات اكد الحكيم (ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر). بدوره قدم بروزه (التهنئة للحكيم بمناسبة تشكيل تيار الحكمة الوطني), مؤكدا دعم بلاده (لوحدة الاراضي العراقية ورفضها لاي مشروع يؤدي الى التقسيم والانفصال), داعيا الى (حل المشكلات بين الحكومة المركزية والاقليم عبر الحوار).