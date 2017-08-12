مسلحون يعتدون على دائرة كهرباء الناحية

الدايني يدعو الوزارات لإنهاء ملف مقابر السيارات بدوائر ديالى

ديالى ــ سلام عبد الشمري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني الوزارات الحكومية إلى تشكيل لجان مختصة لإنهاء ملف مقابر السيارات في دوائر المحافظة، مشيراً إلى ان وجودها دون حلول منطقية يسهم في تحويلها إلى كومة خردة لا تصلح لشيء . وقال الدايني لـ ( الزمان ) إن ( أغلب الدوائر الحكومية في ديالى تمتلك طوابير من السيارات العاطلة التي ترمى في ساحات تحولت إلى أشبه بالمقابر الدائمة رغم أن تلك السيارات كلفت ميزانية البلاد مبالغ مالية طائلة خاصة وان بعضها تخصصي ) . واكد الدايني أن ( الكثير من السيارات العاطلة يمكن من خلال دعم مادي بسيط أن تُعاد للعمل مرة أخرى لكن الأمر يحتاج لصلاحيات وحركة عمل جادة ) ، مبيناً أن ( الوضع الاقتصادي الصعب يحتم الاستفادة من تلك السيارات بدعم القطاع الخدمي الذي يعاني من قلة المركبات وخاصة التخصصية ) .

ودعا رئيس مجلس ديالى الوزارات، إلى ( تشكيل لجان مختصة ذات صلاحيات كاملة لإنهاء ملف مقابر السيارات في دوائر ديالى لأن وجودها دون حلول منطقية سوف يسهم في تحويلها إلى كومة خردة لا تصلح لشيء ) .

دوريات سرية

الى ذلك اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى ، ان ( قوة امنية مشتركة من قسمي شرطة المنصورية والعظيم وفوج طوارئ ديالى النموذجي ودوريات من سرية سوات ألأولى ومفارز من قسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية والاتصالات في شرطة ديالى نفذت عملية أمنية ) . واضافت قيادة الشرطة في بيان تلقته ( الزمان ) أمس ، انه ( تم تفتيش المناطق المحصورة ما بين ناحيتي المنصورية والعظيم في المحافظة .

كما شملت ايضا تفتيش مناطق وقرى البو عبادة ومحمد شريح وخضير كاوه والحاج ردام وكيطان القديمة ) . واوضحت القيادة ، ان ( العملية ألأمنية تهدف للحفاظ على ألأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية النائمة ) .

مكافحة اجرام

كما بينت القيادة في بيان آخر ، ان ( دوريات من أقسام شرطة بعقوبة وجلولاء والمقدادية وأفواج الطوارئ ديالى النموذجي والثالث ومفارز من شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومكافحة الأجرام في شرطة ديالى الـــــــــفت القبض على17 مطلوبا على قضيا جنائية مختلــــــــفة في عدة مـــــــــــناطق من المحافظة وتم أرسالهم الى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء ) .

الى ذلك نددت وزارة الكهرباء بالاعتداء الذي تعرضت لها مديرية توزيع كهرباء شمال الناصرية التابعة الى المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب اول امس الثلاثاء .

وقال بيان للوزارة تلقته ( الزمان ) امس ان ( مسلحين مجهولين يرتدون الزي العسكري، قاموا بأقتحام بناية المديرية واحتجاز عدد من العاملين واطلقوا النار على الكرفانات الموجودة في داخل ساحة المديرية، والتابعة الى شركة هملايا الاستثمارية المنفذة لمشروع الخدمة والجباية، وسرقة عدد من اجهزة الحاسوب المتضمنة معلومات عن المشتركين، قبل ان يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة.

واضاف ان (الحادث ادى الى حدوث اضرار مادية بالممتلكات العامة، فضلا عن تعرض حياة العاملين في المديرية الى الخطر وان الوزارة تدعـــــــو الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية دوائرها الخدمية في المحافظة والكشف عن هؤلاء المجرمين وتقديمهم للقضاء كي ينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لغيرهم من العـــــــــابثين والمجرمين، كونهم يسعون الى إيذاء المواطنين وإفشال المشروع الذي يخدم المواطنين ويسهم في حل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق ).