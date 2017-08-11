وزير كردي يدعو لتأجيل الإستفتاء سنة واحدة

السليمانية – الزمان

دعا وزير زراعة إقليم كردستان عبد الستار مجيد الى تأجيل عملية استفتاء كردستان لمدة عام واحد، داعيًا الى تأمين الأمن الغذائي للإقليم خشية إغلاق الدول المجاورة منافذها الحدودية أو قطع مياهها عن الإقليم. وقال مجيد في ندوة (طلبنا من حكومة الإقليم تأجيل عملية إجراء الاستفتاء لمدة عام بهدف فسح المجال لاتخاذ الاستعدادات الكافية لتأمين الأمن الغذائي والمائي للإقليم )، مشددًا على(وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ في حال إغلاق الدول المجاورة منافذها الحدودية أو قطع المياه عن الإقليم ). وأكد مجيد(ضرورة تحسين أوضاع المواطنين المعيشية وتخصيص موازنة كافية للقطاع الزراعي للتمكن من تأمين الأمن الغذائي).