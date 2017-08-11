وفاة ثلاثة حجاج عراقيين في الديار المقدسة وبعثة العراق تطالب بالحذر

مكة المكرمة – الزمان

دعت بعثة الحج العراقية جميع الحجاج العراقيين الموجودين في الديار المقدسة الى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب الحوادث والاضرار الناجمة عنها.وقال مدير بعثة الحج العراقية في المدينة المنورة عبد الحكيم نصرت في تصريح ان(هناك تعليمات تخص الانظمة والقوانين في السعودية تخص سلامة الحجاج الوافدين من جميع الدول لأداء مناسك الحج لا بد للحجيج ان يلتزموا بها بضمنهم الحجاج العراقيين للحفاظ على حياتهم وتجنب الاضرار التي قد تنتج عن عدم الالتزام بتلك القوانين)، مضيفًا انه(بعد الحادث المؤسف الذي تعرضت لها الحاجة آية مجيد محمد من محافظة المثنى وأودى بحياتها عقدت اللجان المختصة في بعثة الحج اجتماعاً مع جميع المتعهدين الموجودين في الديار المقدسة لتجديد التأكيد على التعليمات الصادرة من الهيئة العليا للحج والعمرة وحث الحجاج العراقيين على الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بأماكن سكناهم والحفاظ على حياتهم وتجنبهم المخاطر).وأكد ان (لجان المتابعة تعمل على مدار الساعة في المدينة المنورة ومكة المكرمة لمتابعة احتياج الحجاج العراقيين وتوفيرها بأسرع وقت ممكن).وتوفيت الحاجة اية مجيد محمد (62 عاماً) اول أمس نتيجة سقوطها من الطابق الاخير في فندق اثناء محاولتها نشر غسيلها على الديكور الموضوع بعد النوافذ.وعزت بعثة الحج العراقية الوفاة الى ان (الديكور الموضوع بعد النوافذ لا يتحمل صعود اي شخص عليه وهو أصلاً خارج حدود الغرف).وهذه هي ثالث حالة وفاة حتى الآن بين الحجاج العراقيين بعد وفاة الحاج عارف محمد رشيد داود ( 76 عاما )من محافظة كركوك بوفاة طبيعية ، ودفن في مقبرة البقيع بناءً على طلب ذويه، ووفاة الحاجة رجاء موسى جعفر (56عاما) من محافظة كربلاء أثر مرض عضال وسيتم نقل جثمانها الى كربلاء بناءً على طلب ذويها.