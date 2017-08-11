اللعيبي يبحث مع الجبر تعزيز العلاقات

الرياض- الزمان

بحث وزير النفط جبار علي اللعيبي مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين.ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الجبير تأكيده خلال استقباله اللعيبي (دعم المملكة العربية السعودية للعراق حكومة وشعبا في حربها ضد الارهاب وبناء اقتصادها الوطني).وبدأ وزير النفط الثلاثاء الماضي زيارة الى السعودية تلبية لدعوة رسمية التقى خلالها بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره وزير الطاقة خالد الفالح، كما أطلع على منشآت نفطية سعودية بينها ارامكو.وناقش اللعيبي وفالح التعاون الثنائي بين العراق السعودية بمجال الطاقة وأكدا التزامها باتفاق اوبك المتعلق بخفض الانتاج واعادة الاستقرار للسوق النفطية.وأكد الفالح عقب اجتماع ثنائي أن (المرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين ستشهد نشاط أكثر وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال من الجانبين).