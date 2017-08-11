سليماني: سننتقم لمقتل عنصر في الحرس الثوري على الحدود العراقية السورية

طهران – رزاق نامقي

توعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالانتقام لمقتل عنصر في الحرس عند الحدود العراقية السورية. وقال سليماني في تصريح ان القوات الايرانية ستثار لمقتل العنصر في الحرس الثوري محسن حججي الذي قتل في منطقة التنف عند الحدود العراقية السوري . وشدد على القول ان ( تنظيم داعش الإرهابي ارتكب جرائم فظيعة لا يتقبلها أي قانون إسلامي أو بشري). واضاف أن (أبطال المقاومة الإسلامية سينتقمون من مرتكبي هذا العمل الوحشي).ورأى سليماني أن (هذا النوع من الجرائم الذي وقع آلاف المرات الى حد الآن في سوريا والعراق وضد الأمة الإسلامية سيؤدي الى مزيد من الوعي والاتحاد في العالم الإسلامي في وجه هؤلاء الإرهابيين وستجعلنا أكثر إرادة وقوة في تطهير الأراضي الإسلامية من رجس وجودهم).