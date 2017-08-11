القوات الأمنية تقتل أمير عنه و7 من مرافقيه

الانبار – الزمان

اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار الشيخ عبدالله الجغيفي عن مقتل امير منطقة قضاء عنه غربي الانبار وسبعة من مرافقيه.وقال في تصريح ان ( القوات الامنية تمكنت من قتل المدعو ستير كامل امير ما يسمى بمنطقة قضاء عنه في تنظيم داعش الارهابي وسبعة من مرافقيه اثناء عملية اقتحام منطقة مفرق راوه).واوضح ان( القوات الامنية اقتحمت احد معاقل التنظيم الاجرامي وتمكنت من قتل القيادي الذي يعد من ابرز قيادات داعش وتدمير عدد من العجلات والآليات التابعة للتنظيم ).واقتحمت القوات الامنية والقوات الساندة لها منطقة مفرق قضاء راوه بهدف قطع امدادات داعش .