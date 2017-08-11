الهجرة: جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى الى مناطقهم المحررة

بغداد – الزمان

أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف عن وضع جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى الى مناطقهم المحررة. وقال في بيان صدر بعد الاجتماع الثامن للفريق الاستشاري الأعلى للعمليات الإنسانية الذي انعقد في أربيل انه(وضعت صياغة جداول زمنية لإعادة نازحي نينوى الى مناطقهم المحررة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للمصادقة عليها والشروع بعودة النازحين)، مشدداً على (ضرورة العمل على إزالة تلك الأسباب بشكل يسهم بعودة سريعة لتلك العوائل الى سكنها الأصلي في الجانبين الأيمن والأيسر وأطرافها ومناطقها الأخرى).وبحسب الجاف، فإن (الوزارة تعمل مع كل الجهات المعنية لتسهيل عودة النازحين بشكل طوعي واختياري بعد تامين المناطق المحررة وعودة الاستقرار إليها)، موضحاً ان (الاتفاق أيضا على تحديد آلية لإعادة النازحين العراقيين في مخيم الهول ومن خلال التنسيق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومحافظة الموصل وحكومة إقليم كردستان وقيادة العمليات المشتركة، فضلا عن إمكانية دعم اللجنة العليا لإغاثة النازحين لوزارة الكهرباء فيما يخص إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة).