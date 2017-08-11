ًأول طلب أمريكي رسمي لتأجيل استفتاء كردستان العراق والبارزاني يطلب موعداً بديلا

اربيل – الزمان

طلب وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون، امس الجمعة، من رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، تأجيل تنظيم استفتاء استقلال الإقليم عن العراق. وذكر بيان صدر، الجمعة، عن مكتب بارزاني، أنّ تيلرسون، اتصل هاتفيا ببارزاني، وطلب منه تأجيل استفتاء يخطط الإقليم إجراءه في 25 سبتمبر/ أيلول المقبل. وأضاف البيان، أن بارزاني، ردّ على ما تعتبره واشنطن من أنّ “التأجيل سيكون مناسبا أكثر”، بالقول: ما هي البدائل والضمانات من أجل تحديد سكان الإقليم مستقبلهم ومصيرهم، في حال إرجاء تاريخ الاستفتاء؟

وفي ذات الصدد، أعرب تيلرسون، خلال اتصاله الهاتفي، عن “ترحيبه” بإرسال الإقليم الكردي وفدا إلى بغداد من أجل حل المشاكل السياسية العالقة عبر الحوار. والاستفتاء، المزمع تنظيمه في 25 سبتمبر/أيلول المقبل، غير مُلزم، بمعنى أنّه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأن تلك المناطق، والتي تبدأ بإزالة تغييرات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين، في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان. فيما دعا مسعود البارزاني العائد من جولة خارجية للترويج للاستفتاء الاطرافَ الرافضة لاجراءِ استفتاء الاستقلال المقرر في 25 ايلول المُقبل الى تحديدِ الوقت المناسب لاجرائهِ او تقديــِم البديل عنه وقال البارزاني خلال لقائهِ رئيس اتحاد الجمعيات الكردستانية كـيا إيزول، اِنّ قرار الاستفتاء هو قرار شعب كردستان وانه جاء كنتيجةٍ طبيعية لفشل الشراكة والتوافق مع الحكومة المركزية في بغداد ، واضاف ان الإستفتاء هو من أجل الإستقلال وان الذين يدَّعـــون بأنَّ الوقت ليس مناسبا لإجراءهِ، عليهم بتحديدِ وجهة نظِرهم وليَقولوا متى سيَحين الوقتَ المناسب لإجراء عملية الإستفتاء أو ليخبرونا ما هو البديل من جانبه اكد إيزول أن الجالية الكردية من أجزاء كردستان الأربعة تؤيد إجراء عملية الإستفتاء.