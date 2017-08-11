يلدريم: تركيا لن تسمح بقيام دولة مصطنعة على حدودها

انقرة – الزمان

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن تركيا لا يمكنها التهاون حيال جهود إقامة دولة مصطنعة جديدة على حدودها، لا سيما في سوريا والعراق. وأضاف يلدريم في تصريحات صحفية عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد أنقرة، أن تركيا تقوم بالمشاورات اللازمة مع الدول المعنية في هذا الموضوع، ولن تسمح بقيام أي دولة مصطنعة على حدودها الجنوبية. وردا على سؤال فيما إذا كان هناك تغييرات في سياسة تركيا حيال عفرين (معقل «ب ي د» الذراع السوري لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية) وإدلب في سوريا، عقب الاجتماع الأمني الأخير قي قصر جنقايا التابع لرئاسة الوزراء، قال يلدريم إنه لا تغييرات في سياسة تركيا الأمنية. (بقية الخبر على موقع الزمان)

وشدد على أن تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها النابعة من القانون الدولي، سواء داخل حدودها أو خارجها، في حال بروز أي تهديد إرهابي. وحول إدلب قال يلدريم: «نتابع الوضع هناك عن كثب، فكما تعلمون سيطرت مجموعات متطرفة عليها في الآونة الأخيرة». وأكد يلدريم اتخاذ تركيا كافة التدابير الضروية على حدود ولاية هطاي مع سوريا والبالغة 150 كم، لمواجهة أي تهديد محتمل.