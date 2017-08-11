مبادرة شخصية مدعومة من القاهرة لإنهاء نشاط الإخوان في تركيا

القاهرة – مصطفى عمارة

‎كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى فى تصريحات خاصة عن وجود تنسيق مصري سعودي لادراج الاخوان كجماعة ارهابية فى الولايات المتحدة ،وفى هذا الاطار تم الاتفاق على ان تقوم الخارجية المصرية باعداد وثائق وتسجيلات تثبت تورط الجماعة فى العمليات الارهابية التى تجري فى مصر ودول المنطقه بينما تتولى السعودية استخدام نفوذها على عدد من قيادات الكونجرس للموافقة على قيام الادارة الامريكية بادراج الاخوان كجماعه ارهابية.‎ فى السياق ذاته كشفت مصادر اخوانية ان الشخصية المصرية المعروفة حسن نافعة استاذ العلوم السياسية زار تركيا خلال الايام الماضية واجتمع مع عدد من قيادات الاخوان حيث عرض عليهم مبادرة يعلن فيها الاخوان التنازل عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي والتوقف عن اعمال العنف والتحريض .فى مقابل سماح الدولة بعودتهم مرة اخرى وصدور عفو رئاسي عن قيادات الاخوان ، وبحسب مصادر مطلعة فان المبادرة حكومية لكنهم أرادوا طرحها بشكل شخصي لجس النبض .واضافت المصادر ان القيادات الاخوانية التاريخية رحبت بتلك المبادرة الا ان تلك الفكرة تلقى معارضة من شباب الاخوان . ‎من ناحيه اخرى وجهت الجماعة الاسلامية رسالة الى السفير الامريكى بالقاهرة ابدت فيها اعتراضها على قيام الخارجية الامريكية بادراج الجماعة ضمن التنظيمات الارهابية مؤكدة ان بعد مرور 20 عاما لم يثبت تورط الجماعة فى عمليات عنف او التحريض على عنف، وابدى هشام النجار الباحث بالشؤون الاسلامية استغرابه من تلك الرسالة مؤكدا ان الجهات المصرية هى المنوطة بمخاطبة السفير الامريكي بسلوك الجماعه