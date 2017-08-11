‎أزمة المايوه الشرعي تتفجر في مصر 

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎تفجرت ازمة عنيفة بين وزارة السياحة المصرية وعدد من الفنادق الكبرى فى شرم الشيخ والساحل الشمالى بمنع المرتديات للمايوه الشرعي من نزول احواض السباحة وهو ما ادى الى ثورة سخط بين الفتيات اللواتي يرتدين المايوه الشرعى والتقدم بشكاوى الى وزارة السياحة، واكد عدد من الفتيات ان حمامات السباحة هى المكان الوحيد الملائم لهن لممارسة السباحة . ‎ومع تزايد شكاوى الفتيات المحجبات من منع الفنادق لهن من ارتداء المايوه الشرعي قال رئيس قطاع الفنادق بوزارة السياحه عبد الفتاح العاصى فى تصريحات خاصة للزمان انه لايجوز للفنادق منع المحجبات من ارتداء المايوه الشرعي، وان الوزارة ارسلت منشورا لغرفة الفنادق لاصدار تعليمات للفنادق بهذا الامر.

فى المقابل ابدى عدد من ادارات الفنادق غضبها من صدور تلك التعليمات ،وقال مصطفى حسين مدير احد الفنادق فى تصريحات خاصة ان خامات المايوه البوركينى تلوث مياه حمامات السباحه لتفاعلها معها مؤكدا ان حمامات السباحه لها اشتراطات عالمية للملابس من حيث نوع الخامة وذلك ضمن المعايير الصحية ووسط الجدل الدائر حول المايوه الشرعى اكد د/ هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث ان المايوه الشرعي واقمشته لا تتسبب فى نقل الامراض وان هذا الامر بعيد كل البعد عن امور العلم والطب، واكد مدير مستشفى الامراض الجلدية ان المايوه لا علاقة له بنقل الامراض الجلدية وان تلك الامراض تنتقل من المياه والكلور