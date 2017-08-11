كارثة قطارات في الاسكندرية

القاهرة – الزمان

لقي 36 شخصا على الاقل مصرعهم في تصادم قطارين الجمعة في الاسكندرية بشمال مصر، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة. واضافت الوزارة في بيان ان 123 شخصا اصيبوا كذلك في الحادث عند المدخل الشرقي للاسكندرية بين قطارين احدهما كان آتيا من القاهرة والاخر كان في طريقه من بورسعيد الى الاسكندرية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر بهيئة السكك الحديد قوله ان الحادث نجم عن «عطل فني وقع باحد القطارين» ادى الى توقفه واصطدام القطار الثاني به من الخلف. واكدت وزارة الصحة في بيانها «نقل حالات الوفاة والمصابين بمشاركة 75 سيارة اسعاف» الى اكثر من مشرحة وعدة مستشفيات في الاسكندرية.

واوضحت الوزارة انه تم رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع مستشفيات المدينة. كما اظهرت الصور فرق الانقاذ تنقل المصابين الى سيارات الاسعاف بعد ان اخرجوا في حالة صدمة من القطارين وتم تمديدهم على اغطية في حقل مجاور للمنطقة حيث وقع الاصطدام.