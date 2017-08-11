شواهي ذات الدواهي وام تحسين – لؤي زهرة

اضحك للدنيا

شواهي ذات الدواهي تذكرني بجارتنا أم تحسين – رحمها الله وأسكنها فسيح جناته – كنتُ في الصف اﻷول متوسط حينَ قرأتُ الف ليلة وليلة فوجدتُ الكثير من اوجه التشابه بينهما ، فهي عجوز قصيرة وسمينة وتجيد صناعة الدسائس وتدبير الحيل وحياكة المؤامرات وتشويه سمعة الناس .

اكتب هذه الكلمات وانا اتذكر القول المأثور – اذكروا محاسن موتاكم – لكنني عجزت عن أن أجد حسنة واحدة أذكرها به ، ولعل طقم أسنانها الذهبي هو أجمل ما فيها والذي انتزعه من فمها ولدها الوحيد تحسين بُعَيدَ موتها وانتقالها الى عالم الآموات .

كانت لأم تحسين – رحمها الله – قدرات خارقة في بثِ اﻷشاعات فهي أسرع من وكالتي مونت كارلو و رويتر للانباء ، تنتقل بين البيوت بسرعة فائقة لتبث هذا الخبر او ذاك ، وكأنها خلية نحل تعمل ليلا ونهارا سرا وجهارا ولا يبات السرُ في فمها دقيقة واحدة ، رغم ان عمرها قد تجاوز عقده الثامن الا أنها تشعر بأنها فتاة في العشرين حين يتعلق اﻷمر بتشويه سمعة اﻷخرين . تتوكأ على عصا وهي تنتقل لتشيع الفضيحة كانت عصاها تسبقها بدق ابواب منازل حارتنا الصغيرة .

ذات يوم أشاعت أم تحسين في منطقتنا – رحمها الله – بأن جارتنا سهاد تعشق شابا تدخلهُ الى البيت كل يوم بعد خروج والدتها للتسوق . ولم تتوانى عن أخبار قصة سهاد وعشيقها المزعوم الى ام أحمد – والدة خطيب سهاد – .

تسارعت اﻷمور بشكل كبير و وقعت سهاد في دائرة اﻷتهام تدافع عن نفسها واضطرت أن تعترف امام الجميع بأن الشخص الذي يدخل اليها كل يوم هو أخوها غير الشقيق – من غير أم – لكن والدتها لا تقبل أن تتواصل مع اخوتها من ابيها لذلك هي تدخله الى البيت سرا عند خروج والدتها وفعلا جاء اخوها وانكشفت الحقيقة واعلنت براءة سهاد من التهم الموجهة اليها ، فما كان من أم تحسين الا أن قالت ﻷم أحمد بأن سهاد فتاة غير صالحة للزواج ﻷن البنت التي تخالف كلام أمها ستخالف كلام زوجها بالمستقبل والتي تدخل اخاها الى بيتها سرا سيكون لها القدرة على ادخال عشيقها الى بيت زوجها سرا في المستقبل كذلك ، وفعلا فُسخت خطوبة سهاد من أحمد وانتهى اﻷمر وبقيت سهاد عانس لحد هذا اليوم تلعن الساعة – السوده – التي رأت فيها أم تحسين واعتقد جازما أن سياط اللعنات لا زالت تترى على أم تحسين من كل مكان فلقد أساءت كثيرا لكثير من بنات منطقتنا . رحم الله أم تحسين وأسكنها فسيح جنانه – أن كان في الجنة مكان للمنافقين .