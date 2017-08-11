أصالة… رحلة صيف الى أسبانيا تسبق الباقة الجديدة

بيروت – الزمان

‎سافرت الفنانة السورية أصالة في رحلة عائلية إلى مدينة ماربيا الإسبانية قبل أيام على إطلاق باقة من اغنياتها في ألبومها الجديد «مهتمة بالتفاصيل».

‎شام ابنة أصالة الكبرى نشرت صوراً من أجواء الأجازة كشفت استمتاع الفنانة وأسرتها بوقتهم، ولفت أغلب فانز الفنانة السورية إلى إعجابهم بلون شعرها الأشقر الجديد، مؤكدين أنها تبدو فيه أقل عمراً.

‎يُذكر أن ألبوم «مهتمة بالتفاصيل» من المنتظر أن تطرحه أصالة منتصف أغسطس الجاري، وتعاونت فيه أصالة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم نادر عبدالله، وتامر علي، وسامح كريم، وأحمد إبراهيم، ومحمد رحيم، كما تقدم فيه ديو غنائي يجمعها بالفنان محمدالشرنوبي بعنوان «مين فينا» من ألحانه، وكلمات خميس عزالعرب، وتوزيع نابلسي، ومن المقرر أن تصور أصالة كليب لأغنية «مهتمة بالتفاصيل» على أن تكون من إخراج زوجها طارق العريان.