حملة شرسة على مناجم الذهب غير الشرعية

اكرا-(أ ف ب) – بدأت غانا التي كانت تسمى “شاطىء الذهب” وحرصا منها على استعادة بريقها، حملة للقضاء على مناجم الذهب غير القانونية، المتهمة بالتسبب بأضرار بشرية وبيئية تعتبر مسؤولة عن فائت هائل في الربح تمنى به الدولة.

ويناهز عدد العاملين غير المحترفين في المناجم المليون في كينيا. فهم يحفرون الصخور ويلقون الزئبق في الانهار وباتوا ألد اعداء المدافعين عن البيئة.

وتؤكد وزارة الموارد الطبيعية الغانية ان “الغالامسيس” كما يسمى العاملون في مجال التعدين غير القانوني في غانا، تسببوا بخسائر ضريبية للدولة بلغت 2,2 مليار دولار (اي 1,87 مليار يورو) في العام 2016 وحده. وقد جعل رئيس الدولة نانا اكوفو-ادو الذي وصل الى الحكم مطلع السنة الجارية من استئصالهم، واحدة من اولويات ولايته. وبعدما اصدرت حظرا مؤقتا للمناجم غير القانونية، نشرت الحكومة اواخر تموز/يوليو 400 من عناصر قوى الامن في انحاء البلاد. وتبدو المعركة شرسة، لأن “عملية فانغار” اسفرت بعد اسبوع عن قتيل واحد من العمال غير الشرعيين في منطقة اشتانتي بوسط البلاد خلال مواجهات مع الجيش.

– مدفونون –

منذ 2006، بات الذهب المصدر الرئيسي للعائدات بالعملات الصعبة في غانا.

لكن الحكومة تعتبر ان نصف العمليات المنجمية على نطاق صغير، يخرج عن نطاق قنوات اعادة البيع الرسمية، مشيرة الى ان المشكلة يمكن ان تكون اكبر من المناجم غير الشرعية وحدها.

ويعرض عمال المناجم الذين يشتغلون في ظروف غير مستقرة وبالغة الصعوبة، ولا يخضعون في الواقع لأي قانون يتعلق بشروط العمل، حياتهم للخطر من اجل الحصول على بضعة غرامات من الذهب.

وفي مطلع تموز/يوليو، دفن 22 منهم لدى انهيار أحد الابار. وفي اعقاب جهود اغاثة استمرت خمسة ايام لاخراجهم من الانفاق، اعلنتهم السلطات امواتا واغلقت الابار.

وكان كوجو كندانوبا (30 عاما)، أحد الذين ماتوا، يحفر الصخر منذ ست سنوات، ليؤمن بطريقة او بأخرى، قوت عائلته. وقال قريبه اندرو انشابا لوكالة فرانس برس “كان يربح قليلا من المال”.

وهو ايضا عامل منجم. لكنه يتخوف من سياسة القمع التي تعتمدها الحكومة، اكثر مما يتخوف من انهيار الاحجار. وقال “نعرف ان ذلك ممنوع الان، لكنه العمل الوحيد الذي نستطيع القيام به هنا. ولا نريد ان نصبح سارقين”.