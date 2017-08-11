أرقام مرعبة في حوادث السير في تركيا

انقرة – توركان اسماعيل

اصدرت دائرة التحقيقات في حوادث المرور التابعة لمديرية الامن التركية تقريرا يظهر فيه حجم الخسائر الناتجة عن الحوادث في عموم تركيا

وذكر التقرير “انه في شهر يوليو الماضي بلغ عدد حوادث السير في عموم البلاد 40 الف و 456 حادث مروري اصيب خلالها 34 الف و 626 شخص وفقد 429 شخص اخرين حياتهم . وتعد تركيا ملتقى لملايين السياح سنويا وسيتخدم بعضهم السيارات والحافلات في التنقل بين المدن التركية.

واضاف “انه ومنذ بداية السنة الحالية 2017 وحتى لحظة اعداد التقرير بلغ عدد حوادث المرور الكلي 231 الف و 42 حادث فقد خلالها الف و 929 شخصحياتهم و بلغ عدد المصابين الكلي 158 الف و 988 شخص.

وذكر التقرير ان 14 الف و 899 حادث منهم كان لسيارة واحدة و 47 الف و222 كانت لتصادم سيارتين , منهم 17 الف و 813 حادث دخلت فيه السيارات الحواجز الجانبية و11 الف و15 حادث صدم من الخلف 14 الف و 899 حادث خروج عن الطريق .