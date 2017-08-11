تجدد حرائق الغابات في البرتغال

لشبونة-(أ ف ب) – تجددت حرائق الغابات الخميس في شمال ووسط البرتغال بعدما تراجعت طوال اسبوعين، ما استدعى تدخل نحو ثلاثة الاف من عناصر جهاز الاطفاء لمكافحة النيران. وقالت المتحدثة باسم الحماية المدنية باتريسيا غاسبار “حتى الاحد سنشهد درجات حرارة قد تصل الى 39 درجة ورياحا حارة من شانهما المساهمة في اتساع الحرائق”. والحريق الاكبر يتركز قرب مدينة ابرانتيس في وسط البلاد، ويتصدى له نحو 650 اطفائيا معززين بعشر طائرات. وتم اخلاء قرى بوكاريسا وبراسال وميدروا بعد الظهر فيما حاول عدد كبير من السكان مساعدة اجهزة الاطفاء. وسجل حريق اخر في منطقة افيرو (شمال) وتسبب باغلاق الطريق الرئيسية السريعة التي تربط لشبونة ببورتو على طول حوالى عشرة كيلومترات.

ومنتصف حزيران/يونيو، اسفر حريق هائل في بيدروغاو غراندي عن 64 قتيلا واكثر من مئتي جريح واستمر خمسة ايام قبل ان يتم احتواؤه.