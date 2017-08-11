الزراعة تنفّذ برامج بحثية لأصناف الرتب العليا من محصول الرز

الثروة الحيوانية تعمل على زيادة الاسماك والاطلاق الاصبعيات

النجف – سعدون الجابري

بغداد – داليا احمد

باشرت وزارة الزراعة من خلال دائرة البحوث الزراعية تنفيذ البرامج العلمية والبحثية في محطة أبحاث المشخاب في محافظة النجف والتي تسهم بإكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس أن (محطة أبحاث المشخاب باشرت تنفيذ برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الرز للأصناف المعتمدة والمسجلة، حيث تم زراعة صنوف عنبر 33 وفرات وياسمين خط ، وداليا نوية نواة), واضاف أن (دائرة البحوث الزراعية تولي اهتماما كبيراً باعتماد البرامج البحثية ومنها برنامج إكثار بذور الرتب العليا للرز في محطة المشخاب)، واوضح البيان ان (مدير عام الدائرة فراس مزاحم وعدد من المختصين ناقشوا في مشروع المحطة البحثية معوقات العمل الجاري فيها والوقوف على المشكلات لضمان نجاحه وتحقيق زيادة في الإنتاج كماً ونوعاً), وتابع البيان ان (قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة المحافظة انهى حملة مكافحة حشرة حفار النخيل بطريقة الحقن لبساتين النخيل في المحافظة ، حيث بلغت مساحة المكافحة 160 دونماً وعدد الأشجار 6400 نخلة), واضاف البيان أن (الوزارة أطلقت المستحقات المالية للمزارعين والفلاحين ممن سوقوا محصول الشعير العلفي لموقع زمار في محافظة نينوى وأن الوزير فلاح حسن زيدان اللهيبي وجه بإطلاق الدفعة الخامسة لمسوقي محصول الشعير العلفي الموسم الزراعي (2014 ـ 2015) ، الذين أنجزت معاملاتهم والتدقيق الأمني), وتابع البيان ان (الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي اكد دعم المنتج المحلي للمحاصيل الزراعية ومنها محصول البطاطا ، خلال استقباله عددا من المزارعين المتميزين بالإنتاج المحلي للمحصول في مناطق متعددة من العراق), واضاف ان ( القيسي التقى ممثل شركة الاستثمار الزراعي المحدودة وعددا من المزارعين المتميزين ولمختلف مناطق العراق لإطلاع الوزارة على كمية الإنتاج المحلي للمحصول إلى استمرار الوزارة بتقديم كامل الدعم للفلاحين والمزارعين وتوفير مستلزمات العملية الزراعية ومنها الأسمدة والبذور ومنظومات الري والمكننة الزراعية ، والتي تسهم في زيادة الإنتاج وانخفاض كلف الإنتاج), مشددا على (حماية المنتج المحلي من خلال منع الاستيراد وخصوصاً في ذروة الإنتاج وحسب كميته المتوفرة في السوق المحلية، وأن منح أجازات الاستيراد تكون مقننة وحسب ما متوفر من المنتج المحلي), من جهتهم أشادوا بجهود ودعم الوزارة للقطاع الزراعي والفلاحين، فضلاً عن شمول مختلف المحاصيل بالأسمدة وبحسب الخطة الزراعية).من جانب اخر أكد القيسي استمرار الوزارة ببرنامجي أكثار الاسماك واطلاق الاصبعيات في البحيرات والمياه العراقية والعمل على زيادة كمياتها وتحسين نوعيتها خلال الفترة المقبلة), واضاف ان (الاسماك العراقية تمتاز بجودتها وبنوعيتها المتميزة مقارنة بالاسماك المستوردة, فضلا عن مقاومتها لشح المياه وملوحتها وملوثاتها ولظروف البيئة العراقية), واوضح القيسي ان (الملاكات المختصة في دائرة الثروة الحيوانية مستمرة بالعمل على اكثار الاسماك والاطلاق الاصبعيات وتحديدا سمك الكارب, بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات العملية المناسبة لمواجهة قلة الايرادات المائية من دول الجوار), مشددا على (استمرار الوزارة على منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية والخضر منها الخيار والطماطة والبطاطا والرقي نتيجة الوصول الى الاكتفاء الذاتي من انتاجها, وحفاظا على المنتج المحلي).