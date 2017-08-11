اضافة خدمة للراغبين بالحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح

العيادات الشعبية تعفو ذوي الاحتياجات من اجور فحص القيادة لمدة عام

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من اجور مراجعة اللجان الطبية لفحص السياقة لمدة عام واحد من تاريخ صدور التقرير الطبي الصادر من مؤسسة حكومية. وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس ان ( الدائرة قررت خلال اجتماع مجلس الادارة تعديل التعليمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة عند مراجعة اللجان الطبية من خلال جعل الفحص مجانا ولمدة عام واحد من تاريخ صدور التقرير الطبي الصادر من مؤسسة حكومية , وفي حالة عدم الحصول على الهوية الخاصة بذوي الاحتياجات)، لافتا الى ان (الفحص الطبي المجاني كان لمدة ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور التقرير الطبي وان ذلك الأجراء يأتي خدمة للصالح العام لاسيما وان هناك مطالبات من قبل تلك الشريحة بأن ثلاثة أشهر لا تكفي لإنجاز المعاملة مما نضطر إلى إعادتها فـأستجابت الدائرة لهم) . وبشأن إضافة خدمة فحص الراغبين بالحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح في مجمع الكرخ ضمن الدوام المسائي في البياع ), تابع جاسم ان (مجلس إدارة الدائرة قرر خلال اجتماعه وبموافقة الوزيرة عديلة حمود على محضره إضافة خدمة فحص الراغبين بالحصول على إجازة حيازة وحمل السلاح في مجمع الكرخ المسائي), لافتا الى ان (الهدف من إضافة تلك الخدمة هو من اجل تسهيل مهمة الراغبين بالحصول على الأجازة , فهناك أشخاص لا يستطيعون من الذهاب إلى اللجان صباحا بسبب ارتباطهم بالتزامات أو دوام رسمي يمنعهم من الفحص حيث اصبح بالإمكان زيارة اللجنة التي يبدأ الدوام فيها من الساعة الرابعة عصراً إلى السابعة مساء خلال ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة). وكانت الدائرة قد اعلنت عن زيادة آسرة الجناح الخاص لمدينة الأمامين الكاظمين الطبية التابعة لدائرة صحة بغداد الكرخ. واكد البيان (موافقة الوزارة بحسب بيان صادر من دائرة التخطيط وتنمية الموارد لزيادة السعة السريرية في الجناح الخاص في المدينة)، مبينا ان (الزيادة في ردهات الجراحة العامة ليكون عدد الآسرة فيها 24 سريرا وزيادة اسرة جراحة الكسور إلى 72 سريرا إضافة إلى ردهة العقم وأطفال الأنابيب لتكون عدد آسرتها 6 ومعالجة الأورام في مركز الجواد 4 اسرة), مؤكدا ان (افتتاح ردهات الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية أو زيادة السعة السريرية فيها تصب في المصلحة العامة من اجل توفير فضلى الخدمات للمواطنين سواء كانت طبية أم فندقية تضاهي ما تقدمه المستشفيات الأهلية وبأسعار مناسبة لا تثقل من كاهل المواطن).