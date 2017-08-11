منظمات عمالية تطالب نظيراتها العالمية بالمؤازرة لإيقاف تشريع التأمينات الاجتماعية

العمل لـ (الزمان) : احالة القانون الى مجلس النواب للاقرار والنظر بالاعتراضات

بغداد ــ داليا احمد

طعنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعتراضات التي وردت بشأن قانون التأمينات الاجتماعية الذي تمت مناقشته بحضور نقابة العمال , مؤكدة لا يمكن سحب التشريع لإحالته الى مجلس النواب , فيما طالبت لجنة الشهداء النيابية وعدد من المنظمات العمالية الحكومة بسحب القانون. وقال المتحدث بأسم الوزارة عمار منعم لـ (الزمان) امس ان (مناقشة القانون أخذت حيزا واسعا داخل مجلس النواب بحضور ممثلين عن نقابة العمال التي كان بالامكان تقديم اعتراضات قبل تشريعه), واضاف (لا يمكن سحب القانون لإحالته الى مجلس النواب الذي يأخذ بالحسبان الاعتراضات المقدمة ورأي الأغلبية قبل اعلان تشريع القانون), واوضح منعم ان (الدراسة المعمقة للقانون ادت الى تعديل فقرات تجاوزت مسمى التعديل وحولته الى تشريع جديد). ودعت عضو لجنة الشهداء النيابية زينب البصري الحكومة إلى سحب القانون ورفع الفقرة التي تخص مؤسستي الشهداء و السجناء. وقالت البصري في بيان امس إن (القانون سلب الحقوق القانونية للشهداء والسجناء السياسيين التي أقرت لهم القوانين النافذة لاسيما وان تلك المؤسسات دستورية ), مطالبة الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب بـ(عدم قراءة القانون كما ندعو الحكومة إلى سحبه ورفع الفقرة التي تخص المؤسستين). من جهتها اكدت نقابات العمال والمنظمات المدنية تجاهل الحكومة للاعتراضات والملاحظات بشأن القانون وانه خال من معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمانات الاجتماعية. وقال بيان مشترك عن مبادرة التضامن والمجتمع المدني العراقي والمنتدى الاجتماعي العراقي ان (مجلس الوزراء صادق على القانون بالرغم من المعارضة الواسعة التي تبديها نقابات العمال للكثير من بنوده), مشيرا الى ان (النقابات تعارض القانون كونها لا يراعي معايير العمل الدولية المتعلقة بالضمانات الاجتماعية للعاملين ولا تضمن مصالح العمال والموظفين والمتقاعدين), واكد البيان ان (الحكومة تجاهلت الملاحظات والاعتراضات التي قدمها طيف مهم من النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني), مبينا ان (القانون جاء اثر مشورة من البنك الدولي للحكومة لصياغة قانون جديد للضمان الاجتماعي كأحد سياسات التكييف الهيكلي وشرط لمنح قروض أخرى للعراق), وطالبت النقابات والمنظمات نظيراتها الدولية (بإرسال رسائل مؤازرة وتضامن لمخاطبة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لغرض اعادة المسودة الى الحكومة لحين مناقشتها مع اصحاب المصلحة من نقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني). وكان مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية قد اصدر بياناً بموقف اعضائه الذين اتفقوا على ضرورة العمل على قانون جديد للتأمينات الاجتماعية لكن رفض تمريره دون حوار حقيقي لاسيما وان القانون الجديدة يخلو من معايير منظمة العمل الدولية الخاصة بالضمانات الاجتماعية للعمال وخصوصاً فيما يتعلق بدمج صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع صندوق هيئة التقاعد الوطنية وزيادة نسب الإشتراكات العمالية ورفع السن التقاعدي من 63 سنة إلى 65 سنة في قطاعات العمال كما تم الاعتراض على الإجحاف الذي يلحق بالمرأة العاملة الراغبة بالتقاعد في حالات خاصة وحرمان العمال المتقاعدين من امتيازات أقرها قانون الضمان رقم 39 لسنة 1971 فضلا عن آليات احتساب الخدمة التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة دفعها للعمال والموظفين.من جهة اخرى كشف مدير عام هيئة التقاعد احمد الساعدي عن القطاعات المشمولة بالراتب التقاعدي في القانون . وقال الساعدي في تصريح امس ان (القانون يحقق المساواة بين العمال في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة مئة بالمئة بنفس الاستحقاقات و الإجراءات الاخرى), مشيرا الى ان (الهدف من القانون هو لانعاش القطاع الخاص وشمول اكثر عدد من المواطنين بالتقاعد), مؤكدا ان (وزارة المالية اوضحت في مسحها الخاص بان هناك 5 ملايين شخص يعملون في القطاع الخاص لاسيما وان هذا القانون سيخفف الضغط على الحكومة في موضوع التعيينات), وعن رواتب المعاقين اوضح الساعدي ان (هناك هيئة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تعنى بخدمة المعاقين وتمنحهم رواتب لاعانتهم), نافيا (وجود ترهل باعداد المعاملات بل زيادة في اعدادها وانجزنا نحو 78 الفا و70 معاملة لشهداء ضحايا الإرهاب واستلم 210 الف مواطن هوية عن عائلته التي استشهدت في عمليات الإرهاب), وتابع (كما انجزنا 5 الاف و162 معاملة لشهداء الحشد الشعبي و14 الفا و188 معاملة لشهداء الجيش و17 الفا و122 معاملة لشهداء قوى الامن الداخلي), مبينا ان (عدد الاحصائيات للمعاملات التقاعدية التي لم يراجع عنها ذوي الشهداء بلغت 1004 معاملة لشهداء الجيش وقد أنجزت معاملاتهم لكن ذويهم لم يراجعوا الدائرة).