سعد البزاز يعلن عزمه قيادة تيار وطني عراقي يسمو فوق الطائفية

لندن‭ – ‬بغداد‭ – ‬الزمان

اعلن‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬عزمه‭ ‬قيادة‭ ‬تيار‭ ‬وطني‭ ‬عراقي‭ ‬يسمو‭ ‬فوق‭ ‬الطائفية‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬السلام‭ ‬الاوروبي‭ ‬

وقال‭ ‬البزاز‭ ‬ان‭ ‬اولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفروض‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬الطوائف‭ ‬والمكونات‭ ‬يتخذون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الوصاية‭ ‬غطاء‭ ‬لتبرير‭ ‬المتاجرة‭ ‬بالام‭ ‬الناس‭ ‬وعذاباتهم‭ ‬وللمفاسد‭ ‬التي‭ ‬انغمسوا‭ ‬فيها‭ ‬مرجحين‭ ‬المصالح‭ ‬الخاصة‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن‭ .. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬رفضه‭ ‬اي‭ ‬مس‭ ‬بوحدة‭ ‬العراق‭ ‬ارضا‭ ‬وشعبا‭ ‬ووجوب‭ ‬حل‭ ‬الخلافات‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬هذا‭ ‬المبدأ‭ ..‬

واوضح‭ ‬البزاز‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬ان‭ ‬التيار‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يتشكل‭ ‬الان‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬جسرا‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬انتاج‭ ‬الماضي‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬خطايا‭ ‬وما‭ ‬كرسه‭ ‬من‭ ‬اساليب‭ ‬ووجوه‭ ‬محترقة‭.. ‬داعيا‭ ‬القوى‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الى‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التشكيل‭ ‬الوطني‭ ‬لتبشر‭ ‬بالغد‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اعادة‭ ‬تدوير‭ ‬الماضي‭ ‬وفي‭ ‬شأن‭ ‬عراقي‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬بحث‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬أمس‭ ‬الاربعاء،‭ ‬مع‭ ‬مبعوث‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬‮«‬الإرهاب‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬اكد‭ ‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬واعادة‭ ‬الاستقرار‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬لرئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬إن‭ ‬العبادي‭ ‬‮«‬استقبل‭ ‬اكهارد‭ ‬بروزه،‭ ‬مبعوث‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ (‬أنجيلا‭ ‬ميركل‭) ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الجانبين‭ ‬بحثا‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيزها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الارهاب،‭ ‬والدعم‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬مختلفة‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬المبعوث‭ ‬الالماني،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان،‭ ‬التهنئة‭ ‬للعبادي‭ ‬بـ»الانتصارات‭ ‬المتحققة‭ ‬على‭ ‬الارهاب‭ ‬وتحرير‭ ‬الموصل‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬بلاده‭ ‬للعراق‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وإعادة‭ ‬الاستقرار‭ ‬وإقامة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬افتتاح‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬علاج‭ ‬للجرحى‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬اكد‭ ‬رئيس‭ ‬التحالف‭ ‬الوطني‭ ‬عمار‭ ‬الحكيم،‭ ‬ضرورة‭ ‬إنجاح‭ ‬مشروع‭ ‬التسوية‭ ‬الوطنية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة،‭ ‬فيما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها‭ ‬المقرر‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الحكيم،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاربعاء،‭ ‬ان‭ ‬الحكيم‭ ‬‮«‬استقبل‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬ببغداد‭ ‬اكهارد‭ ‬بروزه‭ ‬والسفير‭ ‬الألماني‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بريل‭ ‬نون،‭ ‬وبحث‭ ‬معهما‭ ‬الأوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬الحكيم،‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬على‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬انجاح‭ ‬مشروع‭ ‬التسوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وطمأنة‭ ‬جميع‭ ‬المكونات‭ ‬الاخرى‭ ‬والخروج‭ ‬برؤية‭ ‬موحدة‭ ‬جامعة‭ ‬لكل‭ ‬أطياف‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬داعش‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوحدة‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬التقسيم‮»‬‭. ‬وجدد‭ ‬الحكيم‭ ‬دعوته‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اعتماد‭ ‬الحوار‭ ‬كمدخل‭ ‬اساس‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬ايجاد‭ ‬علاقات‭ ‬متوازنة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬البلد‭ ‬وبقية‭ ‬البلدان‮»‬‭.‬