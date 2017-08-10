بارزاني:الاستفتاء ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق الاستقلال

تلويح ايراني لكردستان العراق:الاستفتاء يفقدكم كل منجزاتكم
طهران – اربيل -الزمان الاناضول :
قال رئيس الإقليم الكردي شمالي العراق مسعود بارزاني، الأربعاء، إن استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه سبتمبر/أيلول المقبل، يهدف إلى تحقيق “الانفصال عن العراق”.
ورفض بارزاني، في الوقت ذاته فكرة تأجيل الاستفتاء.
وأضاف بارزاني، خلال اجتماع مع علماء مسلمين في مدينة أربيل (مركز الإقليم)، الاربعاء، إن “الاستفتاء يخص جميع الأحزاب والشعب الكردي برمته، ولا يتعلق بشخص معين”.
وقال الاستفتاء ليس هدفًا، بل وسيلة لتحقيق الاستقلال.
وأشار بارزاني، إلى أن “مبادئ الشراكة مع العراق لم تعد موجودة”.
ولفت إلى أن “نسبة الأكراد في الجيش العراقي كانت 40%، لكنها اليوم تضاءلت أو تلاشت”.
وشدد رئيس الإقليم الكردي “لا يمكن القبول بمواقف بغداد الحالية (لم يوضحها)”. وقال روبرت دانيال من خبراء معهد الشرق للدراسات الاستراتيجية ان كلفة انفصال اقليم كردستان عالية جدا وتبلغ تسعين مليار دولار تقريبا يجب ان يؤديها الاقليم الى بغداد نقلاً عن مصدر في الحكومة العراقية معني بملف الاقليم الكردي . عبر السفير الإيراني السابق لدى العراق، حسن كاظمي قمي، عن اعتقاده بأن اقامة الاستفتاء الكردي لا يصب في مصلحة أمن المنطقة. فيما توقعت الجماعة الاسلامية الكردية تأجيل الاستفتاء لعدم وجود توافق داخلي او خارجي .
وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء المقربة من الحرس الثوري ، أشار كاظمي قمي وهو خبير كبير في الشؤون العراقية، الأربعاء الى العوائق التي تقف في وجه استفتاء اقليم كردستان، معتبرا أن هذه الخطوة غير المحسوبة قد تؤدي الى انهيار المنجزات الكردية، وقال: إن هذه الخطوة لا تتعارض مع الدستور العراقي فحسب، بل انها تهدد مصالح دول المنطقة أيضا. ولفت الى معارضة دول الجوار العراقي لاقامة الاستفتاء وقال: إن تركيا وسوريا ترفضان هذا الأمر الى جانب الحكومة المركزية العراقية، كما أن إيران تعد من المعارضين الحقيقيين في هذا المجال. وتابع: إن تغيير الحدود السياسية في المنطقة وفقا للمنطلقات القومية، يعني أن جميع الحدود السياسية في منطقة غرب آسيا ستتغير. واعتبر كاظمي قمي أن اسرائيل تلعب دورا في موضوع طرح فكرة استقلال اقليم كردستان وقال: «إن الكيان الصهيوني والامبريالية يحاولان تقسيم هذه المنطقة ويبذلان الجهود من اجل زعزعة الاستقرار هنا. إنهم يحاولون التأثير على سيادة دول المنطقة، وهذه هي الصفة المميزة للكيان الصهيوني المحتل. وأكد كاظمي قمي أن انشاء تنظيم داعش في المنطقة كان يهدف الى احداث تغييرات جيوسياسية في المنطقة، وإن هذا الاستفتاء يصب هو الآخر في نفس الاتجاه؛ وتابع: ربما يكون قادة الاقليم يحاولون خدمة للشعب الكردي، ولكن هذه الخطوة ليست خدمة بل ستؤدي الى حرمان الاكراد من كل شيء حصلوا عليه اليوم في العراق، والظروف الجيدة التي يعيشونها.
وعن المناطق المتنازع عليها وتأثيرها في هذه الخطوة الكردية: بعد تحرير الموصل، الذي كان ملحمة كبيرة لمقاومة الأمة، تم طرح موضوع المناطق المتنازع عليها. إن الاكراد يعيشون هناك في هدوء، وإذا تقرر اجراء الاستفتاء في المناطق التي يعيش فيها الاكراد، فإن هذا سيواجه ردود افعال من القوميات الاخرى، وهذه الخطوة قد تؤدي الى انهيار جميع المنجزات الكردية التي هي نتاج جهاد ومساعٍ حثيثة؛ مختتما بالقول: ان الاكراد قد تحملوا صعاب حكم نظام حزب البعث، وساعدوا في بناء العراق الجديد.
فيما انطلق في كردستان، امس الاول، أول حراك مدني سياسي كُردي، ضد الاستفتاء يحمل اسم «لا _ في الوقت الحالي»، بمشاركة عدد من المواطنين والشخصيات السياسية والكتاب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.
وانتقد الحراك، الذي أعلن عنه في السليمانية، بشكل رسمي، تحديد الـ 25 من أيلول المقبل، موعداً لإجراء الاستفتاء، من قبل مجموعة من الأحزاب الكردية، في الـ 7 من حزيران المنصرم، «في ظل تعطيل برلمان كردستان لنحو عامين من قبل قوات مسلحة حزبية».
ويصف بيان انطلاق الحراك، استفتاء الانفصال في كردستان بـ»غير الشرعي والمفتقر إلى السند القانوني والاجماع الوطني»، متهما الاحزاب المتبنية له بالتسبب في انقسام سكان كردستان، الى جبهتي «لا» و»نعم» بشكل حاد بدل جمعهم حول طرح وطني موحد في قضية مصيرية.
ودعا نجل مؤسس «أول دولة كردية» علي قازي، الأربعاء، الأطراف السياسية الكردستانية الى وحدة الصف للمشاركة في عملية استفتاء استقلال الاقليم، مبينا أن الشعب الكردستاني ليس ضد أية دولة و يرغب العيش بكرامة.
وقال قازي في مؤتمر صحفي عقده في اربيل امس «ندعو كافة الأحزاب الكردستانية الى المشاركة الفعالة والواسعة في استفتاء استقلال اقليم كردستان في 25 أيلول المقبل»، مؤكدا على «أهمية وحدة الصف الكردستاني».
وأضاف قازي، أنه «من الضروري أن يصوت مواطني اقليم كردستان بنعم للاستقلال»، لافتا الى ان «الشعب الكردستاني ليس ضد أية دولة و يرغب العيش بكرامة».