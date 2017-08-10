بارزاني:الاستفتاء ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق الاستقلال

‭ ‬تلويح‭ ‬ايراني‭ ‬لكردستان‭ ‬العراق‭:‬الاستفتاء‭ ‬يفقدكم‭ ‬كل‭ ‬منجزاتكم‭ ‬

طهران‭ – ‬اربيل‭ -‬الزمان‭ ‬الاناضول‭ : ‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬شمالي‭ ‬العراق‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬استفتاء‭ ‬الإقليم‭ ‬المزمع‭ ‬إجراؤه‭ ‬سبتمبر‭/‬أيلول‭ ‬المقبل،‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬“الانفصال‭ ‬عن‭ ‬العراق”‭.‬

ورفض‭ ‬بارزاني،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬فكرة‭ ‬تأجيل‭ ‬الاستفتاء‭.‬

وأضاف‭ ‬بارزاني،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬علماء‭ ‬مسلمين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬أربيل‭ (‬مركز‭ ‬الإقليم‭)‬،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬إن‭ ‬“الاستفتاء‭ ‬يخص‭ ‬جميع‭ ‬الأحزاب‭ ‬والشعب‭ ‬الكردي‭ ‬برمته،‭ ‬ولا‭ ‬يتعلق‭ ‬بشخص‭ ‬معين”‭.‬

وقال‭ ‬الاستفتاء‭ ‬ليس‭ ‬هدفًا،‭ ‬بل‭ ‬وسيلة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقلال‭.‬

وأشار‭ ‬بارزاني،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة”‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“نسبة‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬كانت‭ ‬40‭%‬،‭ ‬لكنها‭ ‬اليوم‭ ‬تضاءلت‭ ‬أو‭ ‬تلاشت”‭.‬

وشدد‭ ‬رئيس‭ ‬الإقليم‭ ‬الكردي‭ ‬“لا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬بمواقف‭ ‬بغداد‭ ‬الحالية‭ (‬لم‭ ‬يوضحها‭)‬”‭. ‬وقال‭ ‬روبرت‭ ‬دانيال‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬معهد‭ ‬الشرق‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ان‭ ‬كلفة‭ ‬انفصال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭ ‬وتبلغ‭ ‬تسعين‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تقريبا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يؤديها‭ ‬الاقليم‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬معني‭ ‬بملف‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ . ‬عبر‭ ‬السفير‭ ‬الإيراني‭ ‬السابق‭ ‬لدى‭ ‬العراق،‭ ‬حسن‭ ‬كاظمي‭ ‬قمي،‭ ‬عن‭ ‬اعتقاده‭ ‬بأن‭ ‬اقامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الكردي‭ ‬لا‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭. ‬فيما‭ ‬توقعت‭ ‬الجماعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬الكردية‭ ‬تأجيل‭ ‬الاستفتاء‭ ‬لعدم‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬داخلي‭ ‬او‭ ‬خارجي‭ .‬

وفي‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬الدولية‭ ‬للأنباء‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬،‭ ‬أشار‭ ‬كاظمي‭ ‬قمي‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬العراقية،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الى‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬استفتاء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬غير‭ ‬المحسوبة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬المنجزات‭ ‬الكردية،‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الدستور‭ ‬العراقي‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬انها‭ ‬تهدد‭ ‬مصالح‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬أيضا‭. ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬معارضة‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬العراقي‭ ‬لاقامة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬ترفضان‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬العراقية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المعارضين‭ ‬الحقيقيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وتابع‭: ‬إن‭ ‬تغيير‭ ‬الحدود‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وفقا‭ ‬للمنطلقات‭ ‬القومية،‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬الحدود‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬ستتغير‭. ‬واعتبر‭ ‬كاظمي‭ ‬قمي‭ ‬أن‭ ‬اسرائيل‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬طرح‭ ‬فكرة‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬والامبريالية‭ ‬يحاولان‭ ‬تقسيم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ويبذلان‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬زعزعة‭ ‬الاستقرار‭ ‬هنا‭. ‬إنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬التأثير‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬الصفة‭ ‬المميزة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬المحتل‭. ‬وأكد‭ ‬كاظمي‭ ‬قمي‭ ‬أن‭ ‬انشاء‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬احداث‭ ‬تغييرات‭ ‬جيوسياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وإن‭ ‬هذا‭ ‬الاستفتاء‭ ‬يصب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاتجاه؛‭ ‬وتابع‭: ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬قادة‭ ‬الاقليم‭ ‬يحاولون‭ ‬خدمة‭ ‬للشعب‭ ‬الكردي،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ليست‭ ‬خدمة‭ ‬بل‭ ‬ستؤدي‭ ‬الى‭ ‬حرمان‭ ‬الاكراد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬حصلوا‭ ‬عليه‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬والظروف‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬يعيشونها‭.‬

وعن‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬وتأثيرها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الكردية‭: ‬بعد‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ملحمة‭ ‬كبيرة‭ ‬لمقاومة‭ ‬الأمة،‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬المناطق‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬إن‭ ‬الاكراد‭ ‬يعيشون‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬هدوء،‭ ‬وإذا‭ ‬تقرر‭ ‬اجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬يعيش‭ ‬فيها‭ ‬الاكراد،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬سيواجه‭ ‬ردود‭ ‬افعال‭ ‬من‭ ‬القوميات‭ ‬الاخرى،‭ ‬وهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬انهيار‭ ‬جميع‭ ‬المنجزات‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬جهاد‭ ‬ومساعٍ‭ ‬حثيثة؛‭ ‬مختتما‭ ‬بالقول‭: ‬ان‭ ‬الاكراد‭ ‬قد‭ ‬تحملوا‭ ‬صعاب‭ ‬حكم‭ ‬نظام‭ ‬حزب‭ ‬البعث،‭ ‬وساعدوا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العراق‭ ‬الجديد‭.‬

فيما‭ ‬انطلق‭ ‬في‭ ‬كردستان،‭ ‬امس‭ ‬الاول،‭ ‬أول‭ ‬حراك‭ ‬مدني‭ ‬سياسي‭ ‬كُردي،‭ ‬ضد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬لا‭ _ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬والكتاب‭ ‬والصحفيين‭ ‬ونشطاء‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وانتقد‭ ‬الحراك،‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬السليمانية،‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي،‭ ‬تحديد‭ ‬الـ‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬أيلول‭ ‬المقبل،‭ ‬موعداً‭ ‬لإجراء‭ ‬الاستفتاء،‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردية،‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬حزيران‭ ‬المنصرم،‭ ‬‮«‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعطيل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لنحو‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قوات‭ ‬مسلحة‭ ‬حزبية‮»‬‭.‬

ويصف‭ ‬بيان‭ ‬انطلاق‭ ‬الحراك،‭ ‬استفتاء‭ ‬الانفصال‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬بـ‮»‬غير‭ ‬الشرعي‭ ‬والمفتقر‭ ‬إلى‭ ‬السند‭ ‬القانوني‭ ‬والاجماع‭ ‬الوطني‮»‬،‭ ‬متهما‭ ‬الاحزاب‭ ‬المتبنية‭ ‬له‭ ‬بالتسبب‭ ‬في‭ ‬انقسام‭ ‬سكان‭ ‬كردستان،‭ ‬الى‭ ‬جبهتي‭ ‬‮«‬لا‮»‬‭ ‬و»نعم‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬بدل‭ ‬جمعهم‭ ‬حول‭ ‬طرح‭ ‬وطني‭ ‬موحد‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مصيرية‭.‬

ودعا‭ ‬نجل‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬أول‭ ‬دولة‭ ‬كردية‮»‬‭ ‬علي‭ ‬قازي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬الكردستانية‭ ‬الى‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬استفتاء‭ ‬استقلال‭ ‬الاقليم،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬و‭ ‬يرغب‭ ‬العيش‭ ‬بكرامة‭.‬

وقال‭ ‬قازي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬امس‭ ‬‮«‬ندعو‭ ‬كافة‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكردستانية‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬والواسعة‭ ‬في‭ ‬استفتاء‭ ‬استقلال‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيلول‭ ‬المقبل‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬وحدة‭ ‬الصف‭ ‬الكردستاني‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قازي،‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬مواطني‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بنعم‭ ‬للاستقلال‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الكردستاني‭ ‬ليس‭ ‬ضد‭ ‬أية‭ ‬دولة‭ ‬و‭ ‬يرغب‭ ‬العيش‭ ‬بكرامة‮»‬‭.‬