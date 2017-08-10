اعتقال منفذ هجوم السيارة على ستة عسكريين قرب باريس

باريس‭- ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬تعرض‭ ‬عسكريون‭ ‬فرنسيون‭ ‬الاربعاء‭ ‬لهجوم‭ ‬جديد‭ ‬عندما‭ ‬دهست‭ ‬سيارة‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬باعمال‭ ‬الدورية‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتمكن‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬السيارة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬شمال‭ ‬باريس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الحادثة‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬التحقيق‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬اعتقلت‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬بين‭ ‬باريس‭ ‬وكاليه‭.‬

ولاحقت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬السيارة‭ ‬المعتدية‭ ‬التي‭ ‬فرت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دهست‭ ‬مجموعة‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬ينتشرون‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬سانتينال‮»‬‭ ‬المناهضة‭ ‬للارهاب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اربعة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬عسكريين‭ ‬اخرين‭ ‬قرب‭ ‬برج‭ ‬ايفل‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وسارعت‭ ‬الحكومة‭ ‬الى‭ ‬التنديد‭ ‬ب»العمل‭ ‬المقصود‮»‬‭ ‬وتسلمت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المتخصصة‭ ‬بامور‭ ‬الارهاب‭ ‬التحقيق‭.‬

وفي‭ ‬سعيه‭ ‬لتجنب‭ ‬اعتقاله‭ ‬بعد‭ ‬كشف‭ ‬مكانه،‭ ‬قام‭ ‬سائق‭ ‬السيارة‭ ‬الجانية‭ ‬بصدم‭ ‬سيارته‭ ‬بسيارات‭ ‬عدة‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬الى‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬مرارا‭.‬

وتبين‭ ‬ان‭ ‬المعتدي‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬العام‭ ‬1980‭ ‬وقد‭ ‬اصيب‭ ‬بجروح،‭ ‬كما‭ ‬اصيب‭ ‬احد‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬ساقه،‭ ‬حسب‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭. ‬وتأكد‭ ‬ان‭ ‬السيارة‭ ‬القوية‭ ‬المحرك‭ ‬المستأجرة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقودها،‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬دهست‭ ‬العسكريين‭ ‬نحو‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ضاحية‭ ‬لوفالوا‭ ‬بيريه‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باريس‭.‬

وتشهد‭ ‬فرنسا‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الاعتداءات‭ ‬نفذها‭ ‬مسلمون‭ ‬متطرفون‭ ‬وأوقعت‭ ‬239‭ ‬قتيلا،‭ ‬واستهدف‭ ‬آخرها‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬رمزية‭. ‬وتشارك‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬دولي‭ ‬لمحاربة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭.‬

واوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ادوار‭ ‬فيليب‭ ‬ان‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬الذي‭ ‬اصيبوا‭ ‬في‭ ‬لوفالوا‭ ‬بيريه‭ ‬جاءت‭ ‬اصاباتهم‭ ‬طفيفة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬اصابات‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاخرين‭ ‬اكثر‭ ‬خطورة،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬وضعهم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬القلق‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬دوافع‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‭ ‬مجهولة،‭ ‬وهو‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬تؤوي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬اجهزة‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬خصوصا‭ ‬الدائرة‭ ‬العامة‭ ‬للامن‭ ‬الداخلي‭.‬

‭- ‬‮«‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬تتربص‭ ‬بالعسكريين‮»‬‭-‬

وقع‭ ‬الاعتداء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بالمشاة‭ ‬امام‭ ‬بناء‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬طابقا‭ ‬جعل‭ ‬العسكريون‭ ‬الطابق‭ ‬الارضي‭ ‬منه‭ ‬مركزا‭ ‬لهم‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬جيرار‭ ‬كولومب‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬سيارة‭ ‬من‭ ‬الحي‭ ‬وتوجهت‭ ‬نحو‭ ‬مجموعة‭ ‬الجنود‭ ‬وهي‭ ‬تسير‭ ‬ببطء،‭ ‬وقبل‭ ‬الوصول‭ ‬اليهم‭ ‬بخمسة‭ ‬امتار‭ ‬اسرعت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بهدف‭ ‬دهسهم‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬تلفزيون‭ ‬‮«‬بي‭ ‬اف‭ ‬ام‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬عن‭ ‬شاهد‭ ‬قوله‭ ‬انه‭ ‬شاهد‭ ‬السيارة‭ ‬تصدم‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬عسكريين‭ ‬ثم‭ ‬ثلاثة‭ ‬اخرين‭ ‬وكانت‭ ‬تستهدفهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‮»‬‭.‬

وحسب‭ ‬الوزير‭ ‬كولومب‭ ‬فانها‭ ‬المرة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬فيها‭ ‬جنود‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سانتينال‭ ‬لاعتداء‭ ‬منذ‭ ‬اعتداءات‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭. ‬ويشارك‭ ‬سبعة‭ ‬الاف‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سانتينال‭.‬

وكان‭ ‬شاب‭ ‬فرنسي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬موريتاني‭ ‬في‭ ‬ال18‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬اقتحم‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬مركز‭ ‬مراقبة‭ ‬امنيا‭ ‬لبرج‭ ‬ايفل،‭ ‬وشهر‭ ‬سكينا‭ ‬وهو‭ ‬يصرخ‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭. ‬وتوجه‭ ‬اليه‭ ‬عسكريون‭ ‬كانوا‭ ‬يقومون‭ ‬بدورية‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬وأمروه‭ ‬بوضع‭ ‬سكينه‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬فأذعن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقاومة‭ ‬واعتقل‭.‬

وتبين‭ ‬ان‭ ‬الشاب‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬دخل‭ ‬قبل‭ ‬بضعة‭ ‬أشهر‭ ‬مستشفى‭ ‬للامراض‭ ‬العقلية‭ ‬حيث‭ ‬أخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يؤذن‭ ‬له‭ ‬بالخروج‭.‬

واعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬انه‭ ‬سيجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬ب»عمق‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬سانتينال‭ ‬‮«‬للاخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تطور‭ ‬التهديد‮»‬‭.‬

وتساءل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السياسيين‭ ‬والعسكريين‭ ‬السابقين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الاخيرة‭ ‬عن‭ ‬جدوى‭ ‬نشر‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيين‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭. ‬وقال‭ ‬الجنرال‭ ‬المتقاعد‭ ‬فنسان‭ ‬ديبورت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الامن‭. ‬بالمقابل‭ ‬فانها‭ ‬تتيح‭ ‬تقديم‭ ‬اهداف‭ ‬عسكرية‭ ‬واضحة‭ ‬لمن‭ ‬يريد‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬الان‭ ‬رودييه‭ ‬مدير‭ ‬الابحاث‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الفرنسي‭ ‬للابحاث‭ ‬حول‭ ‬الاستخبارات‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سانتينال‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬اكثر‭ ‬بكثير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الساحل‮»‬‭ ‬الافريقية‭ ‬حيث‭ ‬ينتشر‭ ‬الجهاديون‭.‬

الا‭ ‬انه‭ ‬اضاف‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يجرؤ‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬سياسي‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬سحب‭ ‬مهمة‭ ‬سانتينال‭ ‬تخوفا‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬اعتداء‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬