وزيران لبنانيان يعتزمان خرق سياسة النأي بالنفس عن النزاع السوري

‮ ‬الصراف‭ ‬يبحث‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬اللبناني‭ ‬العراقي

بيروت‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‮ ‬

أكد‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬اللبناني‭ ‬يعقوب‭ ‬رياض‭ ‬الصراف‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وبيروت،‭ ‬عازيا‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬واحد‮»‬‭ ‬ويستهدف‭ ‬الجميع‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاربعاء،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬استقبل‭ ‬بمكتبه‭ ‬اليوم‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬اللبناني‭ ‬يعقوب‭ ‬رياض‭ ‬الصراف‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصراف‭ ‬أشاد‭ ‬بالقوات‭ ‬العراقية‭ ‬وشجاعتها‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬انتصارات‭ ‬على‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابية‮»‬‭.‬

‮ ‬فيمايعتزم‭ ‬وزيرا‭ ‬الصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬اللبنانيان‭ ‬زيارة‭ ‬دمشق‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬اقتصادي،‭ ‬رغم‭ ‬معارضة‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬النأي‭ ‬بالنفس‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬ازاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬حسين‭ ‬الحاج‭ ‬حسن،‭ ‬احد‭ ‬ممثلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الاربعاء‭ ‬لصحافيين‭ ‬‮«‬سأشارك‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬كوزير‭ ‬صناعة‭ ‬لاجراء‭ ‬مباحثات‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬نقاط‭ ‬تحتاج‭ ‬معالجة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

وانتقد‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية‭ ‬سمير‭ ‬جعجع‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الاربعاء‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المحاولات‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.. ‬لاستخدام‭ ‬لبنان‭ ‬وحكومته‭ ‬لتعويم‭ ‬نظام‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬قائمة‭ ‬سياسيا‭ ‬ودبلوماسيا‭ ‬ولدينا‭ ‬سفير‭ ‬ولديهم‭ ‬سفير‮»‬،‭ ‬متابعا‭ ‬‮«‬اذهب‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيتي‭ ‬للمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬اللبنانية‭ ‬اولاً‮»‬‭.‬

واعلن‭ ‬الحاج‭ ‬حسن‭ ‬تلقيه‭ ‬ووزير‭ ‬الزراعة‭ ‬غازي‭ ‬زعيتر،‭ ‬ممثل‭ ‬حركة‭ ‬امل‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬نبيه‭ ‬بري،‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬السوري‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬معرض‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للمعارض‭ ‬والأسواق‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وإن‭ ‬تمت،‭ ‬ستكون‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الاولى‭ ‬لوزيرين‭ ‬لبنانيين‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬الذي‭ ‬تتبع‭ ‬الحكومات‭ ‬اللبنانية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬رسمياً‭ ‬سياسة‭ ‬‮«‬النأي‭ ‬بالنفس‮»‬‭ ‬ازاءه‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012‭.‬

وشكل‭ ‬قرار‭ ‬الوزيرين‭ ‬محور‭ ‬نقاش‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬عقدها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬الاربعاء‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬ملحم‭ ‬الرياشي‭ ‬بعد‭ ‬الجلسة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬واضحا‭ ‬في‭ ‬كلام‭ ‬الرئيس‭ ‬الحريري‭ ‬النأي‭ ‬بالنفس‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬والمحاور‭ ‬الاقليمية،‭ ‬واذا‭ ‬أراد‭ ‬الوزير‭ ‬زيارة‭ ‬سوريا‭ ‬يذهب‭ ‬بنفسه‭ ‬وليس‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬هي‭ ‬حكومة‭ ‬وحدة‭ ‬وطنية‭ ‬واي‭ ‬زيارة‭ ‬ستتم‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‮»‬‭.‬

وتضم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬ممثلين‭ ‬لكافة‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬التي‭ ‬تنقسم‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬الشأن‭ ‬السوري‭ ‬بين‭ ‬داعم‭ ‬لنظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬ومعارض‭ ‬له‭.‬

ويكرر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬يقاتل‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013،‭ ‬وحلفاؤه،‭ ‬مطالبة‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬ملفات‭ ‬عدة،‭ ‬ابرزها‭ ‬قتال‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬المتحصن‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حدودية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واعادة‭ ‬النازحين‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬يستضيف‭ ‬لبنان‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬منهم‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يعارض‭ ‬تيار‭ ‬المستقبل‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الحريري‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬المسيحيون‭ ‬فتح‭ ‬اي‭ ‬قنوات‭ ‬اتصال‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬مارست‭ ‬لعقود،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬هيمنة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬اللبنانية‭. ‬وخرج‭ ‬جيشها‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬التواجد‭ ‬بعد‭ ‬توجيه‭ ‬اصابع‭ ‬الاتهام‭ ‬الى‭ ‬النظامالسوري‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬اغتيال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسبق‭ ‬رفيق‭ ‬الحريري،‭ ‬والد‭ ‬سعد‭ ‬الحريري‭.‬