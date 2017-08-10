قطر تعفي 80 جنسية من تأشيرة الدخول

الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬قطر‭ ‬الأربعاء‭ ‬إعفاء‭ ‬80‭ ‬جنسية‭ ‬من‭ ‬تأشيرة‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭ ‬بهدف‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تواجه‭ ‬الدوحة‭ ‬أزمة‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‭ ‬الخليجيين‭ ‬الذين‭ ‬يشتبهون‭ ‬بدعمها‭ ‬‮«‬للإرهاب‮»‬‭. ‬وجاء‭ ‬الإعلان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬أكبر‭ ‬الباكر‭ ‬ورئيس‭ ‬قطاع‭ ‬تنمية‭ ‬السياحة‭ ‬حسن‭ ‬الإبراهيم‭ ‬وممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬القطرية‭ ‬العقيد‭ ‬محمد‭ ‬المزروعي‭. ‬وصرح‭ ‬الإبراهيم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإعفاء‭ ‬من‭ ‬التأشيرة‭ ‬للجنسيات‭ ‬الثمانين‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬قطر‭ ‬الدولة‭ ‬الأكثر‭ ‬انفتاحا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الزوار‭ ‬الأجانب‭. ‬ولا‭ ‬تشكل‭ ‬قطر‭ ‬وجهة‭ ‬سياحية‭ ‬معروفة‭. ‬وتفرض‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬عادة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬قطر،‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول،‭ ‬وتمنحها‭ ‬حسب‭ ‬معايير‭ ‬صارمة‭. ‬وأشار‭ ‬المزروعي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬رعايا‭ ‬الدول‭ ‬الثمانين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬التقدم‭ ‬عند‭ ‬وصولهم‭ ‬الى‭ ‬الدوحة‭ ‬بجواز‭ ‬سفر‭ ‬صالح‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬البلاد‭. ‬وستمنح‭ ‬قطر‭ ‬رعايا‭ ‬33‭ ‬دولة‭ ‬حق‭ ‬الإقامة‭ ‬ل180‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأشيرة‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬رعايا‭ ‬ال47‭ ‬دولة‭ ‬الأخرى‭ ‬فيسمح‭ ‬لهم‭ ‬بالإقامة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأشيرة‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬تجديد‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬ولم‭ ‬يتمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬الدول‭ ‬الثمانين‭ ‬المستفيدة‭ ‬ولا‭ ‬عن‭ ‬التاريخ‭ ‬الذي‭ ‬ستبدأ‭ ‬السلطات‭ ‬بتطبيق‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭. ‬

وكشف‭ ‬المزروعي‭ ‬خصوصا‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬معيارين‭ ‬لاختيار‭ ‬الجنسيات،‭ ‬الأول‭ ‬أمني‭ ‬والثاني‭ ‬اقتصادي‭ ‬لمعرفة‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للزوار‭. ‬ورأى‭ ‬الباكر‭ ‬أن‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬القطرية‭ ‬ستستفيد‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬تواصل‭ ‬توسيع‭ ‬شبكتها،‭ ‬إذ‭ ‬انها‭ ‬بدأت‭ ‬رحلات‭ ‬جوية‭ ‬الى‭ ‬62‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬