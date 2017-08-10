التصعيد النووي بين امريكا وكوريا الشمالية يفتح النقاش حول من يضرب أولاً ؟

واشنطن‭- ‬الزمان‭ -‬سيول‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باتت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬قناعة‭ ‬بأن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬تصغير‭ ‬السلاح‭ ‬الذري‭ ‬لتركيبه‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬صاروخ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عابرا‭ ‬للقارات‭ ‬ويصل‭ ‬مداه‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭. ‬وحقق‭ ‬الشمال‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التكنولوجي‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬المتوقع،‭ ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬خبراء‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عقبات‭ ‬تعترض‭ ‬مسار‭ ‬التحاقه‭ ‬بركب‭ ‬القوى‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬أي‭ ‬موقع‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬أو‭ ‬وقت‭ ‬كان‭. ‬ورأى‭ ‬محللون‭ ‬ان‭ ‬استخدام‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬ضد‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬نفس‭ ‬الخطاب‭ ‬الناري‭ ‬الذي‭ ‬تعتمده‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ،‭ ‬انما‭ ‬يخاطر‭ ‬باستفزاز‭ ‬النظام‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬يصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بردات‭ ‬فعله،‭ ‬وقد‭ ‬يدفعه‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حدوثه‮»‬‭. ‬

‭(‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

ومن‭ ‬نادي‭ ‬الغولف‭ ‬الذي‭ ‬يملكه‭ ‬في‭ ‬نيوجيرسي،‭ ‬حذر‭ ‬ترامب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬اجرت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬تجربتين‭ ‬ناجحتين‭ ‬على‭ ‬صواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات،‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستواجه‭ ‬بالنار‭ ‬والغضب‮»‬‭ ‬ملوحا‭ ‬برد‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬له‭ ‬العالم‭ ‬مثيلا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬اطلقت‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتشبه‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬الدرامية‭ ‬المليئة‭ ‬بالوعيد،‭ ‬اللهجة‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬ضد‭ ‬اعدائها‭ ‬مثل‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬اذ‭ ‬تهدد‭ ‬مرارا‭ ‬بأن‭ ‬تحولها‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بحر‭ ‬من‭ ‬اللهيب‮»‬‭ ‬بصواريخها‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬احياء‭ ‬اليابان‭ ‬الذكرى‭ ‬ال72‭ ‬للهجوم‭ ‬الذري‭ ‬على‭ ‬ناغازاكي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬ويقول‭ ‬المحللون‭ ‬أن‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬ستدرس‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬بدقة‭.‬

وقالت‭ ‬لورا‭ ‬روزنبرغ‭ ‬المديرة‭ ‬السابقة‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬الاميركي‭ ‬لشؤون‭ ‬كوريا‭ ‬والصين‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تجنب‭ ‬‮«‬تصعيد‭ ‬الخطاب‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستفز‭ (‬كوريا‭ ‬الشمالية‭) ‬ويدفعها‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬حدوثه‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القلق‭ ‬الاكبر‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬حقيقة‭ ‬أنه‭ ‬اذا‭ ‬خشيت‭ (‬بيونغ‭ ‬يانغ‭) ‬منان‭ ‬يكون‭ ‬تحرك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشيكا،‭ ‬فانها‭ ‬قد‭ ‬تتحرك‭ ‬بطريقة‭ ‬تعتبرها‭ ‬استباقية‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تصريحات‭ ‬ترامب‭ ‬اليوم‭ ‬تحمل‭ ‬التهديد‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يعجل‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬يرجح‭ ‬كفة‭ ‬اتخاذ‭ ‬ذلك‭ ‬القرار‮»‬‭.‬

كما‭ ‬حذر‭ ‬السناتور‭ ‬الجمهوري‭ ‬جون‭ ‬ماكين‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬ترامب‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬عندما‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وصرح‭ ‬لمحطة‭ ‬اذاعة‭ ‬اميركية‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬‮«‬لن‭ ‬تؤدي‭ ‬سوى‭ ‬الى‭ ‬تقريبنا‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬خبراء‭ ‬ان‭ ‬أول‭ ‬صاروخ‭ ‬بالستي‭ ‬عابر‭ ‬للقارات‭ ‬اطلقته‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬يصل‭ ‬مداه‭ ‬الى‭ ‬الاسكا،‭ ‬اما‭ ‬صاروخها‭ ‬الثاني‭ ‬فإنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬قلب‭ ‬الاراضي‭ ‬الاميركية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شيكاغو‭ ‬وربما‭ ‬نيويورك‭.‬

وفرضت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬ثلث‭ ‬إجمالي‭ ‬عائدات‭ ‬الدولة‭ ‬الفقيرة‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭. ‬كما‭ ‬اجرت‭ ‬واشنطن‭ ‬وسيول‭ ‬وطوكيو‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬مشتركة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬للقوة‭.‬

ورأى‭ ‬كارل‭ ‬ديوي‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬جينز‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تبني‭ ‬سياسة‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬نفسي‭ ‬كبير،‭ ‬ويجعل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اساءة‭ ‬التقدير‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭ .. ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬الكثير‭ ‬عن‭ ‬تفضيلات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الحقيقية‭ ‬وطريقة‭ ‬فهمها‭ ‬للتهديدات‮»‬‭.‬

وتقول‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬انها‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬الاسلحة‭ ‬النووية‭ ‬لردع‭ ‬اي‭ ‬تهديد‭ ‬بغزوها‭. ‬وردت‭ ‬على‭ ‬تحليق‭ ‬قاذفات‭ ‬اميركية‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬غوام‭ ‬فوق‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬بالاعلان‭ ‬بأنها‭ ‬تفكر‭ ‬في‭ ‬اطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬الجزيرة‭ ‬الاميركية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭.‬

ولكن‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬دأبت‭ ‬على‭ ‬اطلاق‭ ‬التهديدات‭ ‬المخيفة،‭ ‬واشار‭ ‬المحللون‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الاعلان‭ ‬مسبقا‭ ‬عن‭ ‬النية‭ ‬بشن‭ ‬ضربة‭ ‬عسكرية‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬النهج‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العسكرية‭.‬

‭- ‬‮«‬سمكة‭ ‬صغيرة‭ ‬بين‭ ‬حيتان‮»‬‭ -‬

أن‭ ‬توجيه‭ ‬أية‭ ‬ضربة‭ ‬اميركية‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يواجه‭ ‬برد‭ ‬انتقامي‭ ‬فوري،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬يربط‭ ‬شرعيته‭ ‬بمعارضته‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الوضع‭ ‬قد‭ ‬يتصاعد‭ ‬ويؤدي‭ ‬الى‭ ‬عواقب‭ ‬مدمرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لكوريا‭ ‬الجنوبية‭.‬

تقع‭ ‬العاصمة‭ ‬سيول‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬في‭ ‬مدى‭ ‬قوات‭ ‬المدفعية‭ ‬التقليدية‭ ‬الهائلة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

وكتب‭ ‬روري‭ ‬ميدكالف‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬استراليا‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬بانحداره‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬خطاب‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬خيارات‭ ‬جيدة‭ ‬امامه‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تهديداته،‭ ‬فإن‭ ‬ترامب‭ ‬يخاطر‭ ‬بمصداقية‭ ‬بلاده‭ ‬بين‭ ‬حلفائها‭ ‬وأعدائها‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬عقود‭ ‬وسكان‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬معتادون‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬العدائي‭ ‬لجارتهم‭ ‬الشمالية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬الكلامية‭ ‬بين‭ ‬ادارة‭ ‬ترامب‭ ‬وبيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬أزعجت‭ ‬العديدين‭.‬

وقال‭ ‬احد‭ ‬الكوريين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬في‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬نافر‮»‬‭ ‬الالكتروني‭ ‬‮«‬هل‭ ‬تعتقدون‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يصيبنا‭ ‬اذى‭ ‬اذا‭ ‬حولت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬بحر‭ ‬من‭ ‬النار؟‭ ‬سنموت‭ ‬جميعا‮»‬‭.‬

وينتشر‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬صاحبة‭ ‬رابع‭ ‬اكبر‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬اسيا‭ ‬والحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬28500‭ ‬جندي‭ ‬اميركي‭ ‬للدفاع‭ ‬عنها‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬عدوان‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ (‬1950‭-‬1953‭) ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بهدنة‭ ‬وليس‭ ‬بمعاهدة‭ ‬سلام‭.‬

وأثارت‭ ‬تجارب‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬للصواريخ‭ ‬البالستية‭ ‬العابرة‭ ‬للقارات‭ ‬المخاوف‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستحمي‭ ‬سيول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬سيعرض‭ ‬مدنا‭ ‬اميركية‭ ‬لخطر‭ ‬اطلاق‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬صواريخ‭ ‬عليها‭.‬

وانتشرت‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬ملصقات‭ ‬تحمل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬سمكة‭ ‬صغيرة‭ ‬بين‭ ‬حيتان‮»‬‭ ‬لوصف‭ ‬البلاد‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬جارتين‭ ‬قويتين‭.‬

وفي‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬ترامب‭ ‬وزعيم‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬الشاب‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭-‬اون،‭ ‬كتب‭ ‬على‭ ‬إحد‭ ‬الملصقات‭ ‬‮«‬اذا‭ ‬بدأ‭ ‬هذان‭ ‬الاحمقان‭ ‬قتالا،‭ ‬فإن‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ستكون‭ ‬الضحية‭ ‬الاساسية‮»‬‭.‬