أحلام تغني من قديمها وجديدها في أعرق مسارح لندن 

لندن‭ – ‬الزمان‮ ‬

‎تألقت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أحلام‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬حفلاتها‭ ‬التي‭ ‬اقامتها،‭ ‬حيث‭ ‬وقفت‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬مسارح‭ ‬لندن،‭ ‬وهو‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬بلاديوم‮»‬‭.‬

‎و‭ ‬أشعلت‮ ‬‭ ‬احلام‮ ‬‭ ‬الاكثر‭ ‬جدلا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬،حماس‭ ‬الحضور‭ ‬بمجرد‭ ‬صعودها‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أغانيها‭ ‬القديمة‭ ‬والحديثة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تحرم‭ ‬متابعيها‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬متابعته‭ ‬عبر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشرتها‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬المختلفةعبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬مما‭ ‬عكّس‭ ‬تفاعل‭ ‬الجمهور‭ ‬معها‭.‬

‎وكانت‭ ‬اطلالة‭ ‬الفنانة‮ ‬‭ ‬احلام‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬لقبها‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الملكة‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬ارتدت‭ ‬فستانا‭ ‬أنيقا‭ ‬طويلا‭ ‬ذا‭ ‬ذيل،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمجوهرات‭ ‬ماسية‭ ‬ضاعفت‭ ‬بريقها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لملمت‭ ‬فيه‭ ‬شعرها‭ ‬للخلف‭ ‬بتسريحة‭ ‬كلاسيكية‭.‬

‎فيما‭ ‬،‭ ‬تستعد‭ ‬أحلام‭ ‬لإحياء‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬والدت‭ ‬ديزني‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل‭.‬