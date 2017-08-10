أحلام تغني من قديمها وجديدها في أعرق مسارح لندن 

لندن – الزمان
تألقت الفنانة الإماراتية أحلام في واحدة من أجمل حفلاتها التي اقامتها، حيث وقفت على واحد من أعرق مسارح لندن، وهو مسرح «بلاديوم».
و أشعلت احلام الاكثر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ،حماس الحضور بمجرد صعودها على المسرح، حيث قدمت باقة من أغانيها القديمة والحديثة، كما أنها لم تحرم متابعيها الذين لم يتمكنوا من حضور الحفل من متابعته عبر مقاطع فيديو نشرتها عبر حساباتها المختلفةعبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما عكّس تفاعل الجمهور معها.
وكانت اطلالة الفنانة احلام مستوحاة من لقبها وهو «الملكة»، حيث ارتدت فستانا أنيقا طويلا ذا ذيل، وتزينت بمجوهرات ماسية ضاعفت بريقها، في الوقت الذي لملمت فيه شعرها للخلف بتسريحة كلاسيكية.
فيما ، تستعد أحلام لإحياء حفل غنائي في قاعة والدت ديزني وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوم 18 أغسطس المقبل.