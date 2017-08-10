فيتامين بي 3 وسيلة منخفضة التكلفة للوقاية من سرطان الجلد

سدني‭ – ‬الأناضول‭: ‬أظهرت‭ ‬دراسة‭ ‬أسترالية‭ ‬حديثة‭ ‬أن‭ ‬مكملات‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬وسيلة‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭. ‬الدراسة‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيدني‭ ‬الاسترالية،‭ ‬ونشروا‭ ‬نتائجها،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬دورية‭ (‬Photoimmunology‭ ‬&‭ ‬Photomedicine‭) ‬العلمية‭. ‬وللوصول‭ ‬إلي‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬أجرى‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬تجارب‭ ‬سريرية‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬لاختبار‭ ‬فاعلية‭ ‬حمض‭ ‬نيكوتيناميد،‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭. ‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬حمض‭ ‬نيكوتيناميد‭ ‬يعزز‭ ‬إصلاح‭ ‬الحمض‭ ‬النووي،‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬الالتهابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية‭ ‬المسببة‭ ‬لسرطان‭ ‬الجلد‭. ‬كما‭ ‬وجدوا،‭ ‬أيضًا،‭ ‬أن‭ ‬فيتامين‭ (‬B3‭) ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭. ‬وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬النتائج،‭ ‬قال‭ ‬أستاذ‭ ‬الأمراض‭ ‬الجلدية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬سيدني،‭ ‬الدكتور‭ ‬جاري‭ ‬هاليداي،‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬البحث،‭ ‬إن‭ ‬الدراسة‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭ ‬يعتبر‭ ‬وسيلة‭ ‬منخفضة‭ ‬التكلفة‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد؛‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬الجرعات‭ ‬التي‭ ‬تؤخذ‭ ‬يوميا‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬حوالي‭ ‬10‭ ‬دولارات‭ ‬أمريكية‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬تيري‭ ‬سليفين،‭ ‬مدير‭ ‬التعليم‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للسرطان‭ ‬بأمريكا،‭ ‬إنه‭ ‬يرحب‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬على‭ ‬مكملات‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭. ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬محاكمات‭ ‬أخرى‭ ‬قبل‭ ‬التوصية‭ ‬باعتبار‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭ ‬وسيلة‭ ‬لمنع‭ ‬سرطان‭ ‬الجلد‭. ‬ويتواجد‭ ‬فيتامين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬3‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬الخضراوات‭ ‬الورقية‭ ‬مثل‭ ‬البقدونس‭ ‬والكزبرة‭ ‬والجرجير‭ ‬والسبانخ،‭ ‬ومشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬والألبان،‭ ‬واللحوم‭ ‬الحمراء،‭ ‬والبيض،‭ ‬والدواجن،‭ ‬والأسماك‭ ‬مثل‭ ‬السردين‭ ‬والتونا‭ ‬والسلمون‭. ‬وتعتبر‭ ‬البقوليّات‭ ‬مثل‭ ‬الفول‭ ‬والفاصولياء‭ ‬والبازيلاء‭ ‬غنية،‭ ‬أيضًا،‭ ‬بهذا‭ ‬الفيتامين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلي‭ ‬الحبوب‭ ‬الكاملة‭ ‬مثل‭ ‬القمح،‭ ‬والمكسّرات‭ ‬مثل‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬واللوز،‭ ‬والبطاطا‭ ‬والمانجو‭. ‬وسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬هو‭ ‬أكثر‭ ‬أنواع‭ ‬السرطان‭ ‬شيوعًا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وحسب‭ ‬تقدير‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للسرطان‭ ‬بأمريكا،‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬نحو‭ ‬74‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬جديدة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجلد‭ ‬فى‭ ‬أمريكا‭ ‬خلال‭ ‬2015‭.‬