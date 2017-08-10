فيتامين بي 3 وسيلة منخفضة التكلفة للوقاية من سرطان الجلد

سدني – الأناضول: أظهرت دراسة أسترالية حديثة أن مكملات فيتامين «بي 3» يمكن أن تكون وسيلة منخفضة التكلفة للمساعدة في الوقاية من سرطان الجلد. الدراسة أجراها باحثون في جامعة سيدني الاسترالية، ونشروا نتائجها، الأربعاء، في دورية (Photoimmunology & Photomedicine) العلمية. وللوصول إلي نتائج الدراسة، أجرى فريق البحث تجارب سريرية على عدد من البشر، لاختبار فاعلية حمض نيكوتيناميد، شكل من أشكال فيتامين «بي 3». ووجد الباحثون أن حمض نيكوتيناميد يعزز إصلاح الحمض النووي، ويقلل من الالتهابات الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية المسببة لسرطان الجلد. كما وجدوا، أيضًا، أن فيتامين (B3) يساعد على الوقاية من سرطان الجلد. وتعليقًا على تلك النتائج، قال أستاذ الأمراض الجلدية في جامعة سيدني، الدكتور جاري هاليداي، قائد فريق البحث، إن الدراسة كشفت أن فيتامين «بي 3» يعتبر وسيلة منخفضة التكلفة للوقاية من سرطان الجلد؛ حيث تبلغ تكلفة الجرعات التي تؤخذ يوميا على مدار شهر حوالي 10 دولارات أمريكية. من جانبه، قال تيري سليفين، مدير التعليم والبحوث في المجلس الوطني للسرطان بأمريكا، إنه يرحب بمثل هذه التجارب السريرية على مكملات فيتامين «بي 3». لكنه أضاف أنه من المهم انتظار نتائج محاكمات أخرى قبل التوصية باعتبار فيتامين «بي 3» وسيلة لمنع سرطان الجلد. ويتواجد فيتامين «بي 3» بشكل طبيعي في الخضراوات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والجرجير والسبانخ، ومشتقات الحليب والألبان، واللحوم الحمراء، والبيض، والدواجن، والأسماك مثل السردين والتونا والسلمون. وتعتبر البقوليّات مثل الفول والفاصولياء والبازيلاء غنية، أيضًا، بهذا الفيتامين، إضافة إلي الحبوب الكاملة مثل القمح، والمكسّرات مثل الفول السوداني واللوز، والبطاطا والمانجو. وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة. وحسب تقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، تم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة بسرطان الجلد فى أمريكا خلال 2015.