محاكمة اخصائيين نفسيين صمما طرقاً لتعذيب البشر

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يمثل‭ ‬اخصائيان‭ ‬نفسيان‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬اتهامات‭ ‬بتشجيع‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬تعذيب‭ ‬مثل‭ ‬الايهام‭ ‬بالغرق‭ ‬والتجويع‭ ‬وربط‭ ‬السجناء‭ ‬بالسلاسل‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬مؤلمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ساعدا‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الاميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬برنامج‭ ‬تحقيق‭ ‬مع‭ ‬اشخاصاعتقلتهم‭ ‬الوكالة‭ ‬عقب‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬متاخر‭ ‬الاثنين،‭ ‬امر‭ ‬قضاة‭ ‬فدراليون‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭ ‬باحالة‭ ‬قضية‭ ‬قدمت‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬معتقلين‭ ‬سابقين‭ — ‬توفي‭ ‬احدهم‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬للسي‭ ‬اي‭ ‬ايه‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للتعذيب‭ ‬القاسي‭ — ‬الى‭ ‬المحاكمة،‭ ‬رافضين‭ ‬الجهود‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬الاستماع‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬للقضية‭.‬

وستكون‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬نقابة‭ ‬الحريات‭ ‬المدنية‭ ‬الاميركية‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬السابقين،‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬فيها‭ ‬المحاكم‭ ‬بشأن‭ ‬التعذيب‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬احبطت‭ ‬جهودا‭ ‬سابقة‭ ‬بحجة‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬حساسة‭.‬

وتستهدف‭ ‬القضية‭ ‬الاخصائيين‭ ‬النفسيين‭ ‬جيمس‭ ‬ميتشل‭ ‬وبروس‭ ‬جيسين‭ ‬اللذين‭ ‬جندتهما‭ ‬السي‭ ‬اي‭ ‬اي‭ ‬في‭ ‬2002‭ ‬لتصميم‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بضلوعهم‭ ‬في‭ ‬الارهاب‭ ‬من‭ ‬افغانستان‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬والمساعدة‭ ‬فيها‭. ‬وتلقى‭ ‬الخبيران‭ ‬مبلغ‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬مقابل‭ ‬عملهما‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬خالد‭ ‬شيخ‭ ‬محمد‭ ‬مهندس‭ ‬هجمات‭ ‬11‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2001،‭ ‬وابو‭ ‬زبيدة،‭ ‬المسؤول‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭. ‬وتتهم‭ ‬نقابة‭ ‬الحريات‭ ‬المدنية‭ ‬جيسين‭ ‬وميتشل‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬والتربح‭ ‬المالي‭ ‬من‭ ‬تعذيب‭ ‬التونسي‭ ‬سليمان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬سليم،‭ ‬والليبي‭ ‬محمد‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سواد،‭ ‬والافغاني‭ ‬غول‭ ‬رحمن‭. ‬وتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬المعتقلين‭ ‬التونسي‭ ‬والليبي،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رحمن‭ ‬توفي‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسد‭ ‬في‭ ‬زنزانة‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬تابع‭ ‬للسي‭ ‬اي‭ ‬ايه‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2002‭ ‬بعد‭ ‬اسبوعين‭ ‬من‭ ‬‮«‬التعذيب‭ ‬الوحشي‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬النقابة‭. ‬وقال‭ ‬محامي‭ ‬النقابة‭ ‬درور‭ ‬لادين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يوم‭ ‬تاريخي‭ ‬لموكلينا‭ ‬ولجميع‭ ‬من‭ ‬يسعون‭ ‬الى‭ ‬المحاسبة‭ ‬على‭ ‬التعذيب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬سيواجه‭ ‬الاشخاص‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬السي‭ ‬اي‭ ‬ايه‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬للتعذيب‭ ‬المحاسبة‭ ‬القانونية‭ ‬الحقيقية‮»‬‭. ‬

ورفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬قول‭ ‬الخبيرين‭ ‬بأنهما‭ ‬ليسا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬تحقيقات‭ ‬السي‭ ‬اي‭ ‬ايه،‭ ‬ولا‭ ‬علاقة‭ ‬لهما‭ ‬بالتحقيق‭ ‬مع‭ ‬المعتقلين‭ ‬الثلاثة‭.‬

كما‭ ‬اكدا‭ ‬انهما‭ ‬ليسا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬قرارات‭ ‬معينة‭ ‬لاستخدام‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬ب»أساليب‭ ‬التحقيق‭ ‬المعززة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الاشخاص‭ ‬الثلاثة،‭ ‬ولكنهما‭ ‬زودا‭ ‬السي‭ ‬اي‭ ‬ايه‭ ‬بقائمة‭ ‬بعدة‭ ‬طرق‭ ‬لتختار‭ ‬بينها‭.‬