إعلان الشروط العامة للقبول المركزي في الجامعات والمعاهد

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الشروط العامة للقبول المركزي، في الجامعات والمعاهد، للسنة الدراسية المقبلة. وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (الشــــــــــــروط العامة للقبول المركزي للسنة الدراسية 2017- 2018 تضمنت أن يكون الطالب حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة او على شهادة تعادلها ومن مواليد 1993 صعودا)، واضاف ان (الشروط نصّت ان يكون الطالب من خريجي السنة الدراسية الحالية أو من خريجي السنة الدراسية السابقة من غير المقبولين قبولا مركزياً في أية كلية أو معهد ويتم قبولهم على وفق الحدود الدنيا لسنة تخرجهم)، واوضح العبودي انه (اذا ثبت قبول الطالب في أية كلية أو معهد يعاد الى قبوله الأصلي وتعد السنة سنة رسوب وان الطلبة غير العراقيين الحاصلين على الشهادة الاعدادية العراقية والمقبولين مركزيا يتم ابلاغهم خطيا بمراجعة شعبة الوافدين بقسم القبول المركزي لبيان اعفائهم او مطالبتهم بالاجور الدراسية بالعملة الاجنبية بحسب الضوابط)، واشار الى ان (الشروط تضمنت ان يكون الطالب متفرغا للدراسة ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والدراسة في الوقت نفسه في الكليات والمعاهد الصباحية ويشمل بذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استمرارهم بالدراسة الحصول على اجازة دراسية من دوائرهم على وفق التعليمات النافذة)، وتابع العبودي أن (الشروط نصت على عدم جواز الجمع بين الدراستين ايضا واذا ثبت خلاف ذلك يكتب الى الوزارة لإلغاء قبوله)، مؤكدا انه (بامكان الطالب الموظف تأجيل الدراسة بحسب التعليمات كي يستوفي شرط اكمال سنتي خدمة مرضية ليحق له الحصول على الاجازة الدراسية وفق تعليمات منح الاجازة الدراسية)، واضاف ان (التعليمات اوضحت ان ينجح الطالب في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل دراسة، ويكون تقديم الطالب المكفوف الذي تتوفر فيه الشروط للدراسات الانسانية الملائمة عن طريق القبول المركزي)، داعيا الطلبة وذويهم الى (زيارة الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة للاطلاع بشكل مفصل على اجراءات شؤون القبول).