الحيالي يبحث مع نظيره اللبناني تطوير العلاقات الأمنية بين البلدين

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

ناقش وزير الدفاع عرفان الحيالي، مع نظيره اللبناني يعقوب رياض الصرّاف الذي وصل الى بغداد الثلاثاء، سبل التعاون المشترك بين البلدين، فيما اشاد رئيس أركان الجيش الفريق اول عثمان الغانمي بالدعم الكندي العسكري للقوات الامنية .

وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (الحيالي استقبل نظيره اللبناني يعقوب رياض الصرّاف في مقر وزارة الدفاع ببغداد).وأضاف أن (الطرفين يبحثان العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين البلدين). وفي مؤتمر صحفي مشترك اعلن الحيالي عن تلقيه دعوة زيارة بيروت لاستكمال مباحثات بغداد. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان ( رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى القائم بالأعمال والملحق العسكري الكندي لبحث وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على الصعيد العسكري). وأشاد الغانمي ( بالدعم الكبير الذي تقدمه كندا في محاربة الارهاب على المستويين العسكري والإنساني من خلال الضربات الموجعة التي نفذتها المقاتلات الكندية وتدريب القوات الأمنية حيث أسهمت تلك الجهود بشكل فعال في تحرير معظم الأراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الإرهابية، كما قدمت كندا المساعدات الإنسانية للعوائل النازحة).من جانبها هنأت القائم بالأعمال، بالنيابة عن كندا حكومة وشعباً، الجيش وبقية القوات الأمنية بالانتصارات المتحققة ، مؤكدة بالوقت نفسه استمرار الدعم لحكومة العراق وشعبه.