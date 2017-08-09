معلّه ينافس تسعة مرشحين عرباً على رئاسة الألكسو

بغداد – محمد الصالحي

رشح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، المدير العام للعلاقات الثقافية في وزارة التربية حسنين فاضل معله لشغل منصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو). واوضح معله في بيان امس ان مرشحي عشر دول سيتنافسون على منصب مدير عام الالكسو هم من العراق والبحرين والكويت والإمارات واليمن ولبنان وليبيا وموريتانيا وتونس وفلسطين.

وكشف عن عقد اجتماع في السادس والعشرين من اب الجاري لتحديد مكان اجراء الانتخابات، على ان تجري الانتخابات لاختيار مدير عام المنظمة في الخامس والعشرين من ايلول المقبل. وافاد بحصول موافقة العبادي على توصيات اللجنة المختصة باختيار المرشحين لتمثيل العراق في اللجان والمنظمات الدولية والعمل على حسم موضوع الترشيحات ضمن السقف الزمني المحدد. ويشغل معلة الامانة العامة للمنظمة منذ سنوات عدة.

وكان العراق قد رشح النائب صالح الحسناوي لشغل منصب مدير عام اليونسكو ودعمت (الزمان) بشكل واسع ترشيح الحسناوي اسهاما منها في تحقــيق مكسب دولي للعراق.

من جانب اخر، كشف مصدر عن وثيقة تضمنت الموافقة على تكليف منذر عبد الامير بمهام مدير عام الهيئة العامة للكمارك.