تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس جراء إرتفاع الحرارة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلن مجلس الوزراء تعطيل الدوام اليوم الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها وقال مصدر في المجلس ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية اليوم الخميس لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها المعهودة. وتوقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تصل درجات الحرارة في بغداد الى 50 درجة مئوية، مشيرة الى حصول انخفاض طفيف في درجات الحرارة يوم الاحد المقبل. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثير بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الخميس في المناطق كافة صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقتين الشمالية والوسطى و تكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق)، واضاف ان (درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والعظمى المتوقعة في مدينة بغداد 50 درجة والصغرى 29 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط خلال النهارفي المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 30-40كيلو مترا وتشتد الى اكثر من 50 كيلو مترا في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية وان مدى الرؤية 8-10كيلومترات)، واوضح ان واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر على اجواء العراق ليكون الطقس ليوم غد الجمعة في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20كيلو مترا في الساعة).

إمتداد منخفض

وتابع ان تأثر اجواء العراق بأمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي يستمر السبت المقبلة ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية عن اليوم السابق وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تنشط نهاراً الى 30-40 كيلو مترا مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن ومدى الرؤية 6-8 كيلو مترات وفي الغبار4-6 كيلو مترات).وتابع ان (طقس الاحد المقبل سيكون صحوا حارا مع قطع من الغيوم فيما سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لليوم السابق). ويرى خبراء الزراعة ان النباتات هي إحدى الكائنات الحيّة الرئيسيّة غير المتحرّكة،التي تتاثر بارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعية .واضافوا ان (النباتات تتميز بتنوّعها الشديد، فمنها الأزهار، والأشجار، والشجيرات، وتنقسم النباتات إلى مجموعة من الأقسام، والتي تصنّف حسب طبيعة النبتة، وبيئتها، وأماكن وجودها، ومن أبرز أصناف النباتات، النباتات اللاوعائيّة، والنباتات البذريّة و هناك مجموعة من العوامل الطبيعيّة التي تعتمد عليها النباتات لتستمر في دورة حياتها وتكاثرها، ومن أهم هذه العوامل: التربة، والمياه، ودرجة الحرارة)، واوضح الخبرارء ان دور درجة الحرارة في حياة النباتات، وتأثيرها عليها مهمة وتأثير درجة الحرارة في النباتات تعد من أهم العوامل الطبيعية التي تؤثّر في حياة النباتات، حيث تؤثر تأثيراً مباشراً على مجموعة الوظائف التي تقوم بها النباتات، ومن أهمّها عمليّات التبخر، والامتصاص، والانتشار، والإنبات، والبناء الضوئيّ. التنفس تُعد درجة الحرارة ذات علاقة مباشرة مع عمليّات التنفُّس عند النباتات، حيث إنّ الارتفاع في درجة الحرارة قد يؤدّي إلى زيادة التنفُّس عند النباتات، كما أنّ انخفاضها يؤدّي لانخفاضه) و اوتابعوا ان (درجات الحرارة المتدنّية جداً، والقريبة من الصفر المئويّ من أهمّ العوامل التي تؤدّي إلى تقليل عمليّة الامتصاص عند النباتات بشكلٍ ملحوظ، فيما يزيد ارتفاع درجات الحرارة من كميّة الامتصاص لديها وتعد عمليّة البناء الضوئيّ عند النباتات من أهمّ العمليّات الحيويّة التي تُساعدها على الحصول على الغذاء، والاستمرار في النمو، وهناك مجموعة من العوامل التي يجب توافرها لتتمكّن النباتات من القيام بهذه العملية بشكل جيّد)، واضافوا ان درجة الحرارة عامل ً رئيسيّ في نجاح عمليّة البناء الضوئيّ وان أنواع النباتات من حيث البيئة المُناسبة لها للإنبات والنمو، فكلُّ نوعٍ من أنواع النباتات يحتاج لبيئة وظروف مُعيّنة ليتمكن من النموّ، ودرجة الحرارة من العوامل الرئيسيّة التي تؤثّر على نمو النبات، فهناك نباتات تحتاج لدرجات حرارة عالية، وأخرى تحتاج لمتوسطة)، واوضح الخبراء ان (درجات الحرارة المرتفعة جداً يؤدي إلى زيادة منسوب التبخر لدى النباتات، ممّا يؤدّي إلى جفافها وبالتالي ضعفها وموتها، إلا أنّ النباتات لديها احتياطات تتّخذها في الأجواء الحارة لحماية نفسها، وهي عملية النتح التي تُساعد النبتة على سحب الماء من السيقان والجذور إلى الأوراق، حتى تقوم بعمليات البناء، والعمليات الحيوية التي تحتاجها النباتات. الانتشار عملية الانتشار تعتمد على كميّة الطاقة الحراريّة المخزونة في النباتات، وهي خاصّةٌ بالنباتات التي ترتفع درجة حرارتها فوق الصفر المئويّ، وهي عمليّة ضروريّة للنباتات تُساعد على انتشار الجزيئات والذرات في جميع أجزاء النبات المُتاحة لتعبئة الفراغات، وتنظيمها في جميع أجزاء النبات)، مشيرين الى ان (التأثيرات السلبية لارتفاع الحرارة على النباتات يؤدي ارتفاع الحرارة إلى تشكّل مواد ضارة في النباتات نتيجةً للاختلال في عمليتي البناء الضوئيّ، والقدرة على التنفُّس عند النباتات، ويؤدّي ذلك إلى تغيّر لون الأوراق إلى اللون الأصفر، وتثبيط عمليّات النمو عند النباتات، وإتلاف مادة الكلوروفيل).