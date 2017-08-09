مجلس البصرة مصاب بالشلل التام بعد إعتقال البزوني

الراوي لـ (الزمان): أنا موجود في بغداد ولم أهرب ولدي الثقة بالقضاء

بغداد – محمد الصالحي

تضاربت الانباء بشأن مصير محافظ الانبار صهيب الراوي الذي اكد لـ(الزمان) وجوده في بغداد فيما تشير مصادر الى هروبه خارج العراق بعد تهم بالفساد المالي وصدور مذكرة قبض قضائية بحقه في بغداد، وأكد مصدر مقرب منه اسقط جميع التهم المواجهة له من القضاء، وفي البصرة تؤكد لجنة النزاهة في مجلس المحافظة اصابة المجلس بالشلل التام بسبب استمرار اعتقال رئيسه صباح البزوني . وقال الراوي لـ (الزمان) امس ان (ثقتنا بالقضاء العراقي لن تتغير). مشيراً الى أن (الاستهداف السياسي الذي يمارسه البعض لخلط الأوراق مصيره الزوال لأن اساليبهم باتت مكشوفة للجميع).ونفى الراوي (التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء مجلس المحافظة والتي ادعت زوراً وجوده خارج العراق) مؤكداً (وجوده في بغداد بزيارة رسمية وممارسته لكافة الأعمال والصلاحيات).

وحدة صف

ودعا الرواي، اهل الانبار إلى (وحدة الصف والسمو عن أي خلاف يضر بالمحافظة وأهلها) مشيراً إلى أن (القضاء العراقي النزيه المستقل، لن يتأثر بأي محاولات سياسية، تحاول وضع العصا في عجلة إعادة الأعمار والاستقرار التي تمضي بها الجهود المخلصة في حكومة الانبار المحلية). وقال مصدر في مكتب الرواي لـ (الزمان) أمس ان (جميع التهم الموجهة الى الرواي اسقطت بما فيها ضياع الاموال العامة). نافيا (وجود اي امر اعتقال قضائي بحق الرواي في الوقت الراهن). وكشف عضو مجلس المحافظة صباح كرحوت عن هروب الراوي إلى تركيا.وقال كرحوت في تصريح امس ان (الرواي هرب الى تركيا عن طريق أربيل).وأضاف أن (هروب الراوي جاء بعد وجود ملفات فساد وصدور أمر قبض بحقه).طالب عضو سابق بالمجلس جاسم العسل في بيان تلقته ( الزمان) أمس ان (على رئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الفوري من اجل إنقاذ الانبار والحفاظ على هيبة القانون في المحافظة التي تعيش صراعا سياسيا وفسادا ماليا لا يُطاق). مناشدا (كافة الجهات الرقابة بالتدخل الفوري لايقاف استمرار محافظ الانبار المقال صهيب الراوي بهدر المال العام بشكل صارخ وواضح للجميع وهذا ما كشفه ديوان الرقابة المالية وقيمة الهدر التي تتجاوز العشرة مليارات دينار). واضاف ان (الراوي حكم من قبل القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي على الرغم من تدخل كبار السياسيين من اجل إنقاذه ولكن لم يتاثر القضاء بهذة الضغوطات). مشيرا الى ان (المحافظ المقال يسعى ومن معه من المتنفذين بمحاولة شموله بقانون العفو ودفع الهدر والبالغ ثلاثة مليارات دينار في القضية التي صدر قرار الحكم عليه فيها).وتساءل (هل كشف صهيب الرواي بامتلاكه هذه المليارت مطالبا المحاكم المختصة وهيئة النزاهة (بفتح تحقيق عاجل مع الرواي الذي يستمر بالتلاعب باموال النازحين والمشردين من أهالي هذه المحافظة والاستعلام عن الأموال التي سوف يقوم بدفعها مقابل غلق القضايا المرفوعة ضده).وكان مصدر حكومي في المحافظة أفاد، بأن محكمة الجنح في الرصافة ببغداد أصدرت أمر قبض بحق الراوي لعدم حضوره المحكمة. قال المصدر امس ان (محكمة الجنح في الرصافة ببغداد أصدرت امر قبض بحق محافظ الأنبار صهيب الراوي لعدم حضوره المحكمة).وأضاف أن (المحافظ عليه ملفات فساد مالي واداري وهو محكوم عليه لمدة سنة).

محكمة تمييز

مشيرا الى ان (محكمة التمييز ردت على ذلك باعادة الحكم باعتبار ان اصدار حكم بالسجن لمدة سنة قليلة). وقال عضو مجلس المحافظة محمد ياسين في تصريح امس (تم صرف مبلغ ملياري دينار كتعويضات من الحكومة المركزية على أبناء الأنبار من المتضررين نتيجة العمليات الإرهابية في المحافظة).وأضاف أن (تلك التعويضات شملت متضرري الإرهاب في الفلوجة والرمادي وهيت وحديثة منذ عام 2005 وحتى عام 2013، بحسب القانون الخاص بتعويض المتضررين من الاعمال الارهابية). وفي البصرة قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة محمد المنصوري لـ (الزمان) امس ان (مجلس المحافظة اصابه الشلل منذ اعتقال رئيسه صباح البزوني بتهم الفساد الاداري والمالي). واضاف ان (المحاكم المختصة مازالت توقف البزوني وتنظر في الادلة الموجهة ضده وضد الاخرين). مؤكدا ان (الايام المقبلة شتشهد فتح ملفات اخرى ضد متنفذين في المحافظة للنظر فيها امام المحاكم المختصة).

قررت محكمة الجنايات في البصرة تأجيل محاكمة رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني الموقوف على ذمة التحقيق الى الاسبوع المقبل. وكان من المقرر أن تعقد الجلسة الاولى لمحاكمة البزوني امس. وقال مصدر قضائي في المحافظة في تصريح إن (القضاء قرر تأجيل جلسة محاكمة البزوني الى يوم الاثنين المقبل بعد أن طرأت مستجدات على القضية)، مشيرًا الى (سحب أحد الشهود شهادته التي كانت ضد المتهم).واوضح أن (الشاهد المعني هو لبناني الجنسية وشقيق لرجل أعمال متهم أيضاً بالفساد).ولبّى البزوني في وقت سابق طلب استقدام من محكمة النزاهة في البصرة قبل ان يقرر القاضي توقيفه بتهمة قبول رشوة من رجل الأعمال اللبناني الجنسية. وفي البصرة ايضًا، اوقفت السلطات المختصة موظفين في ديوان المحافظة بعد اتهامهما بشبهات فساد، بحسب مصدر أكد هروب بعض المشتبه بهم من بينهم نجل مسؤول كبير في المحافظة الى جهة مجهولة.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالفساد ودفع رشا ومن بينهم مسؤول مهم بديوان المحافظة ومتهم آخر هو صديق مقرب لنجل المسؤول. وفي البصرة ايضا، تظاهر العشرات من المدرسين والمعلمين المتعاقدين مع الحكومة المحلية قرب ديوان المحافظة مطالبين بصرف رواتبهم المتراكمة منذ العام الماضي وتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية. وقدّر عدد المتظاهرين الذين تجمعوا سلمياً بالقرب من ديوان المحافظة نحوألفي معلم ومدرس يعملون في عشرات المدارس الثانوية والابتدائية ورياض الأطفال. وطالب المتظاهرون بصرف رواتبهم المتراكمة، وتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة التربية.

ضبط مجموعة

وقالت هيئة النزاهة في المحافظة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكاتها تمكُّنت من ضبط مجموعةٍ من المُعقِّبين تقوم بأعمال تعقيب المعاملات ودفع رشا للموظَّفين لقاء إكمال المعاملات، إضافةً إلى قيامهم بتزوير هويَّاتٍ تقاعديَّةٍ وهويات أحوالٍ مدنية)، مشيرة الى، انه (وبعد المتابعة والمراقبة الدقيقة لأفراد المجموعة التي استمرت على مدار أكثر من شهرٍ، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أضابير تقاعدية اصلية، و66 معاملةً مصرفيَّةً، إضافة 38 هوية تقاعدية و 50 معاملةً لسجناء رفحاء، فضلاً عن 69شهادة جنسية و 210 هويات أحوال مدنية اصلية، و16 حوالةً ماليَّةً بمبالغ مختلفةٍ، كما تمَّ ضبط تسجيلاتٍ صوتية بين المتهمين وموظفين في الدوائر التي تم التعامل معها والاتِّـفاق على مبلغ الرشوة، وكتبٍ ومخاطباتٍ رسميَّةٍ، علماً أنَّه تمَّ التلاعب والتزوير بجميع المضبوطات).