مصرف الرافدين يبيع الدولار للحجاج بالسعر الرسمي

النفط لـ (الزمان) : اللعيبي يبحث في السعودية إعادة توازن سوق الطاقة

بغداد- شيماء عادل

يبحث وزير النفط جبار اللعيبي مع نظيره السعودي خالد الفالح سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النفط والغاز.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد لـ (الزمان) امس ان (اللعيبي وصل الى جدة على راس وفد رفيع المستوى يضم عددا من المسؤولين في الوزارة تلبية لدعوة الفالح)، مبينا ان (اللعيبي اكد قبل توجهه الى السعودية انه سيبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ولاسيما في مجال النفط والغاز وبما يخدم المصالح المشتركة)، واضاف ان (ابرز المواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماعات الثنائية التي ستعقد في جدة تتمثل في تطورات السوق النفطية والتنسيق المشترك من اجل تحقيق الاهداف التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات الاوبك ومحاولة اعادة التوازن للسوق النفطية العالمية ودعم اسعار النفط فضلا عن بحث التعاون المشترك في قطاعات النفط والغاز والاستثمار والشراكة وكذلك فيما يخص المشاريع المشتركة والتدريب والبنى التحتية واللجان المشتركة والخطط المستقبلية وغيرها)، واوضح جهاد ان (الزيارة تهدف الى توسيع افاق التعاون في مجالات الطاقة لاسيما وان العراق يسعى الى استخدام النفط كوسيلة للتقارب مع دول الجوار والدول الشقيقة)، مشيرا الى ان (المباحثات التي سيجريها الوفد العراقي تاتي لاكمال المباحثاث التي جرت في بغداد خلال زيارة وزير البترول السعودي في ايار الماضي).

تسويق النفط

فيما اعلنت شركة تسويق النفط الوطنية عن تحديد العراق سعر البيع الرسمي لشحنات أيلول الماضي من خام محافظة البصرة الخفيف عند 65 دولارا للبرميل أقل من متوسط الأسعار المعروضة لخامي سلطنة عمان ودبي وذلك دون تغيير عن الشهر السابق.وقالت في بيان امس ان (سعر خام المحافظة الثقيل لآسيا في الشهر ذاته تحدد بخصم 4.45 دولارات للبرميل مقارنة مع مستوى متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي، وتحدد سعر البيع الرسمي لخام المحافظة الخفيف في الشحنات المتجهة إلى أسواق أمريكا الشمالية والجنوبية في أيلول الماضي عند 35 دولارا فوق مؤشر الخام العالي الكبريت وذلك دون تغيير عن الشهر السابق في حين تحدد سعر بيع خام محافظة كركوك إلى الولايات المتحدة بزيادة 1.10 دولارا للبرميل فوق المؤشر ذاته اما بالنسبة للشحنات المتجهة إلى أوروبا فقد تحدد سعر خام البصرة الخفيف بزيادة 30 دولارا إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 2.55 دولار للبرميل في حين تقرر رفع سعر شحنات أيلول من خام كركوك إلى ما يقل 2.75 دولارا عن سعر برنت. الى ذلك أكدت لجنة الطاقة الوزارية الاستمرار بقطاع الخدمة الاستثمارية للطاقة الكهربائية.

وقال بيان امس ان (رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعاً للجنة لمناقشة عقود الخدمة والجباية لقطاع التوزيع وما تحقق منها والاستمرار باحالة بقية المناطق لتوفير كهرباء مستمرة للمواطنين).

مناقشة معوقات

وأضاف (كما تمت مناقشة المعوقات في مشروع النبراس البتروكيماوي الاستثماري وتم اتخاذ التوجيهات اللازمة بشأنه بالاضافة الى الموافقة على طلب وزارة الصناعة والمعادن بتغيير احالة عقد تجهيز المحطات الثانوية الثابتة والمتنقلة الى وزارة الكهرباء من الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية الى شركة الزوراء العامة التابعة للوزارة)،

مؤكدا ان (اللجنة تطرقت الى مقترح استكشاف وتطوير الرقع والحقول المقدم من النفط وكذلك وحدة معالجة المياه الصناعية).

الى ذلك أعلن مصرف الرافدين عن بيع الدولار للحجاج وبالسعر الرسمي وذلك من خلال فروعه المحددة في بغداد والمحافظات.

وقال بيان امس ان (المصرف وجه فروعه ببيع الدولار للحجاج الراغبين بشرائه بالسعر الرسمي)، وأشار الى ان (المصرف حدد السعر الرسمي وهو 1200 دينار وبواقع ثلاثة آلاف دولار لكل حاج). على صعيد متصل نفى المصرف تأخير صرف رواتب المتقاعدين .

واوضح بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (المصرف جهة تنفيذية فيما يخص صرف رواتب المتقاعدين وان المصرف يحرص على توزيعها حال ورود قوائم بأسماء المتقاعدين وصكوك مبالغهم من هيئة التقاعد الوطنية كما ان المصرف يدفع في بعض الاحيان من ارصدته الى المتقاعدين قبل وصول صكوك مبالغهم من التقاعد ).

تطوير عمل

مؤكدا ان (المصرف يركز حاليا على تطوير عمل القطاع المصرفي وفق رؤية تتطلع الى الريادة وتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الموقع الاستراتيجي للمصرف). مشيرا الى (وجود خطط عمل منهجية تهدف الى تحقيق الادارة الرشيدة لودائع الزبائن وفق بنية تحتية قوية قادرة على خلق وتوفير الائتمان وصولا الى تحقيق الطموحات البناءة للاسهام في تحريك عجلة الاقتصاد بالبلد).

من جانب اخر نفى رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني الأنباء التي تحدثت عن حجز راتبه من قبل مصرف الرشيد، مشيراً إلى أنه يتعرض منذ أيام إلى حملة شعواء من قبل أطراف متنفذة وقال الدايني لـ( الزمان ) امس إن (ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي عن صدور وثيقة صادرة عن المصرف فرع اشنونا في محافظة ديالى تتضمن حجز راتبه بسبب عدم دفع الأقساط الشهرية لقرض الاسكان غير صحيحة وننفيها جملة وتفصيلاً).

وأضاف أنه ( يتعرض منذ أيام عدة إلى حملة شعواء من قبل أطراف متنفذة بهدف التسقيط السياسي وحجر راتبه هي شائعة مغرضة ).