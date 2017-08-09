المفوضية تعتزم عرض نتائج الإنتخابات المقبلة بواسطة شاشات عملاقة

نواب لـ (الزمان): لا دعوات ومعلومات بشأن مؤتمر القوى الّسنية المؤجل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد نواب عن تحالف القوى العراقية عدم تلقيهم دعوات او معلومات تفيد بعقد مؤتمر القوى السّنية في بغداد بعد إرجائه في وقت سابق. وقال عدد من النواب لـ(الزمان) امس انه (ليس هناك تفاصيل تذكر او معلومات تفيد بعقد مثل هذا المؤتمر), واضافوا (لم نتلق اي دعوة لحضور هكذا مؤتمر).وكانت قوى سنية عراقية تقيم في العاصمة الأردنية عمان قد اعلنت عن عقد مؤتمرها الذي أرجئ من الشهر الماضي الى الخامس عشر من الشهر الجاري ببغداد. وقالت مصادر إن (من المفترض أن يبحث المؤتمر مآلات العملية السياسية في العراق بعد طرد تنظيم داعش من المحافظات السنية بالاضافة الى قانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى على أساسه الانتخابات المقررة في نيسان المقبل),وقال جلال قعود وهو أحد القائمين على المؤتمر إن (الأحزاب والشخصيات الوطنية كافة ستشارك في المؤتمر الذي سيبحث الوضع السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار إضافة إلى البحث في قانون الانتخابات الذي سيكرس سطوة بعض الكيانات السياسية الكبرى على حساب الصغيرة في البرلمان), وتابع ان (الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر قيادات في الدولة العراقية وتتبوأ حاليًا مناصب عليا في الرئاسة والحكومة والبرلمان فضلاً عن كيانات سياسية وطنية يهمها تطوير تيار مدني سياسي عراقي جديد). وأعلن في وقت سابق عن تأجيل المؤتمر بعدما دعت الحكومة العراقية لاستعراض عسكري احتفالا بتحرير الموصل إلا أن مصادر سنية رحبت حينها بالتأجيل وقالت إنه قد يكون مفيدًا من أجل توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر وإكسابه المزيد من الزخم.

الى ذلك اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن توجهها المقبل في اعلان نتائج الانتخابات بواسطة الشاشات العملاقة الموجودة في بغداد والمحافظات, مشيرة الى ان الهدف من تلك الخطوة هو لـتأكيد شفافية العمل.

اغلاق صناديق

وقالت عضوة مجلس المفوضين كولشان كمال في تصريح امس ان (الهدف من هذا التوجه هو لتأكيد الشفافية في العمل ولكي يطمئن الناخب والمرشح على حد سواء), مشيرة الى انه (بعد اغلاق صناديق الاقتراع والمحطات الانتخابية تبدأ عملية العد والفرز ومن ثم يتم بث نتائج المحطة وكذلك عدد اصوات المرشحين فيها بواسطة الشاشات الموجود في شوارع بغداد والمحافظات), مؤكدة (سيتم استخدام الجهاز الالكتروني في عملية العد والفرز كذلك اعلان النتائج خلال يوم واحد).

تمديد عمل

من جهة اخرى اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رياض غريب حسم مجلس النواب قضية عدم التمديد لعمل مجالس المحافظات.

وقال غريب في تصريح امس ان (البرلمان صوت على المادة 46 والمتضمنة فقرتين حيث اكمل التصويت على الفقرة الاولى المتضمنة دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات النيابية العام المقبل), مضيفا (وبعد الانتهاء من تلك الفقرة تم الانتقال الى الفقرة الاخرى التي تضمنت مقترحين الاول من الحكومة يشير الى استمرار عمل المجالس المحلية لحين اجراء الانتخابات المقبلة والاخر مقدم من قبلنا ومرفق بـ175 توقيعا ينص على عدم التمديد لعمل المجالس غير المنتظمة باقليم بعد انتهاء مدتها القانونية), واكد غريب ان (رئيس المجلس سليم الجبوري اراد تسويف المقترح), مشيرا الى ان (الجبوري طلب من اللجنة القانونية اعادة التصويت على التمديد وتشبيهها بحالة القاسم الانتخابي وتم رفض المقترح من قبلنا، ومن ثم فالقرار تلقائيا سيكون برفض التمديد وعدم استمرار عملها), مؤكدا ان (ابقاء عمل مجالس المحافظات سيكلف خزينة الدولة رواتب وحمايات ونثريات اضافة الى حالات الفساد المستشرية في بعض المجالس واستخدام البعض الاخر لسلطتهم واستغلال اليات الدوائر الخدمية بالمحافظات لاغراض انتخابية ناهيك عن الصراعات التي تحدث داخل المجالس التي عطلت تقديم الخدمات للمواطن) على حد تعبيره.