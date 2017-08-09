الأردن يترشح لنيل جائزة أفضل السياسات لمواجهة تدهور الأراضي

الزراعة لـ (الزمان ): تعاون متواصل للمضي

في مشروع الحد من التصحر

بغداد ــ داليـا أحمـد

اكدت وزارة الزراعة تكثيف الجهود لمجابهة مشكلة تدهور الاراضي الزراعية واستحداث نشاطات عدة لتطوير انتاج المحاصيل.وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي ضمد القيسي لـ (الزمان) أمس ان (مشكلة تدهور الاراضي الزراعية ضمن الاهتمامات الاساسية للوزارة لان التغيير المناخي والتطور التكنولوجي اثر على فعاليات الاراضي وانتاجها من النباتات), وأضاف ان (الوزارة اضافت الى الهيئة العامة لمجابهة التصحر دائرتي الغابات والتصحر للتصدي لظاهرة تدهور الاراضي الزراعية مما اضاف لها عملا ساندا فضلا عن برنامج مختص للحد من الظاهرة والكثير من النشاطات من ضمنها اعادة الغطاء النباتي واضافة الكاربون وزراعة الواحات ونباتات ذات جدوى لتطوير الاراضي وانتاجها), وأوضح القيسي ان (الوزارة متعاونة مع المركز العربي التابع للدول العربية للاراضي الجافة للمضي في المشروع الحيوي للحد من التصحر واثارة على البيئة فضلا عن تطبيق ما مستخدم في الدول ذات الجودة العالية في الانتاج).على الصعيد ذاته أعلن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ترشح المملكة الاردنية لجائزة فضلى السياسات لمجابهة تدهور الأراضي في العالم، فيما اكد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لغرب أسيا فادي الشريدة، أن أهمية الجائزة تكمن في إشهار سياسة الأردن الخاصة باستصلاح الأراضي على المستوي العالمي، موضحا أنها الدولة الوحيدة التي رشحت لنيل الجائزة من المنطقة مع خمس دول.

لجنة مشرفة

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجائزة التي أطلقها مجلس مستقبل العالم بالتعاون مع ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحرعن أن (ترشيح المملكة لنيل الجائزة تمثل بإستراتيجية الأردن للمراعي). واضاف في تصريح امس (لقد تم ترشيح سياسة الأردن للمراعي على قائمة الترشح للحصول على جائزة فضلى السياسات لمجابهة تدهور الأراضي في العالم من بين 18 دولة من دول العالم المختلفة), موضحا أن (أهمية الترشيح لنيل الجائزة في إبراز دور الأردن على المستوى الدولي على صعيد مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وإشهار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في خدمة البيئة والإنسان), ومن جانبه قال الشريدة إن (أهمية الجائزة تكمن في إشهار سياسة الأردن الخاصة باستصلاح الأراضي على المستوي العالمي), واضاف أن (الأردن هي الدولة الوحيدة التي تم ترشيحها لنيل الجائزة من المنطقة جنبا الى جنب مع خمس دول من مختلف مناطق العالم وهي استراليا والصين وإقليم تيجري في اثيوبيا والنيجر).

تدهور الاراضي

وبدورها بينت اللجنة المشرفة على الجائزة أن (تدهور الأراضي يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها البشرية والتي تقوض الأمن الغذائي وسبل عيش مئات الملايين من الناس وصحتهم كذلك), واشار الى أن (الإدارة المستدامة للأراضي التي تحقق أراضي خالية من التدهور يمكن أن تقلل أثر التغير المناخي وتجنب النزاعات بشأن الموارد الطبيعية ومساعدة المجتمعات على الازدهار). أما مديرة ميثاق الأمم المتحدة لمكافحة التصحر مونيكا باربوت فقد اشارت في تصريح امس ان (التصحر أزمة صامتة وغير مرئية من الممكن ان تؤدي الى زعزعة استقرار المجتمعات على النطاق العالمي) فيما دعت وزارة التجارة كندا الى سد حاجة العراق من الحنطة والبالغة مليوني طن لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية، فيما أكدت القائمة بأعمال السفارة الكندية في بغداد أن وزير التجارة الكندي سيوجه دعوة لنظيره العراقي لزيارة كندا وبحث آفاق التعاون في المجال التجاري. وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزير وكالة سلمان الجميلي التقى بالقائمة بأعمال السفارة الكندية في بغداد كريستال بروسيشن)ونقل البيان عن الجميلي قوله، إن (العراق بحاجة إلى مليوني طن من القمح لأغراض تأمين متطلبات البطاقة التموينية) داعيا الجانب الكندي إلى (المزيد من التعاون في مجال تصدير القمح إلى العراق لسد الحاجة المذكورة) .

من جانبها أكدت القائمة بأعمال السفارة الكندية أن (وزير التجارة الكندي سيوجه دعوة رسمية لنظيره العراقي من اجل زيارة كندا بهدف بحث آفاق التعاون في المجال التجاري، لاسيما فيما يتعلق باستيراد القمح ومساهمة الشركات الكندية في عملية إعادة الاعمار) ودعما للانتاج المحلي اعلنت الوزارة عن استمرارها بمنع استيراد اربعة محاصيل زراعية، مشيرة الى ان الاستيراد ياتي نتيجة الوصول الى الاكتفاء الذاتي. وقال القيسي في بيان امس ان (الوزارة مستمرة بمنع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية والخضر), مشيرا الى ان (المحاصيل شملت الخيار والطماطة والبطاطة والرقي), واضاف القيسي ان (منع الاستيراد ياتي نتيجة الوصول الى الاكتفاء الذاتي من انتاجها, وحفاظا على المنتج المحلي) . وغالبا ما تقوم الوزارة بين وقت واخر بحظر استيراد بعض المحاصيل من الخضر والفواكه مع زيادة الانتاج المحلي.